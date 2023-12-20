الجامعة العربية: قطاع غزة فقد سبل الحياة اليومية الأساسية

كتب مدحت وهبة تصوير حسين طلال

أكدت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية على ضرورة استكمال جهوده سواء في إطار العمل الاجتماعي الإنساني العربي المشترك، أو على المستوى الثنائي لمواصلة احتواء الآثار الإنسانية والاجتماعية الكارثية على الفلسطينيين في قطاع غزة.

‎جاء ذلك خلال تسلم الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي رئاسة جمهورية مصر العربية أعمال الدورة الثالثة والأربعون لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، من مريم المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة في دولة قطر رئيس الدورة (42) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وذلك خلال اجتماعات الدورة التي تستضيفها القاهرة، بحضور السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، وزراء الشؤون الاجتماعية في الدول العربية الشقيقة وممثليهم الكرام.

وأضافت السفيرة هيفاء أبو غزالة أن مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ينعقد والعالم يشهد للأسف مأساة إنسانية غير مسبوقة سيتذكرها التاريخ طويلاً، وستبقى عالقة في أذهان الأجيال الفلسطينية، التي شهدت استشهاد أسرهم بالكامل في عملية وحشية لإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) ترمي إلى الإبادة الجماعية لشعب أعزل يدافع عن حقه المشروع، بل أصبح يدافع عن متطلبات الحياة الأساسية من مأكل ومشرب وعلاج ورعاية.

واضافت السفيرة ابو غزالة أن قطاع غزة فقد سبل الحياة اليومية الأساسية وتدميراً لبنيته التحتية، وللأسف لازال العدوان مستمر رغم كل المحاولات لإيقافه مؤكده على ثقتها في أن تلك الأحداث الصعبة لن توقف مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب من مواصلة عمله، لتعزيز العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك في مختلف المجالات الاجتماعية ذات الصلة، ويعكس ذلك مشروع جدول الأعمال، الذي يتضمن العديد من الموضوعات التي تمثل أولوية للإنسان العربي، ويُسهم في تعزيز الجهود العربية الرامية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، بالتركيز على الفئات الضعيفة في المجتمع، لاسيما الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، ودعماً للموضوعات ذات الصلة بالطفولة والأسرة، وكذلك تقديم الدعم للمشروعات الاجتماعية في الدول الأعضاء، ورسم وتنفيذ السياسات الاجتماعية الناجعة.

وأكدت السفيرة أبو غزالة، على ضرورة مواصلة الدول الأعضاء لجهودها لسداد حصصها المقرة في الصندوق العربي للعمل الاجتماعي، بوصفه الآلية التنفيذية لقرارات المجلس، والذي يقدم الكثير من الدعم رغم إمكانيته المحدودة، معربا عن أملها في أن يتم دعم الصندوق لتحقيق أهداف المجلس السامية وتابعت لدينا العديد من مبادرات مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، التي أقرتها القمة العربية الأخيرة في شهر مايو الماضي، والتي تتطلب جهود حثيثة لتنفيذها، وقد حرصنا على ذلك في مقترح برامج وأنشطة المجلس في عام 2024 وفي إطار تنفيذ الخطة الخمسية للمجلس 2023 - 2027"، مشيرة في هذا الاطار إلى جاهزية الأمانة الفنية لتقديم سبل الدعم الفني للدول الأعضاء على المستوى الوطني لتنفيذ هذه المبادرات ووفقاً للمعايير الدولية وبالتعاون مع الشركاء.

وأكدت على ضرورة دعم المركز العربي الدارسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية، الذي تستضيفه الأردن، داعية الدول الأعضاء التي لم تصادق علي نظامه الأساسي إلى سرعة المصادقة عليه، مشيرة إلى أهمية مواصلة الإعداد للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الخامسة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، وذلك في ضوء نتائج أعمال الدورة غير العادية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب التي عقدت في الجمهورية التونسية في الأول من أكتوبر الماضي، وكذلك التحضير للقمة العربية القادمة في مملكة البحرين، وغيرها من الموضوعات الهامة ذات الصلة.

وتوجهت السفيرة أبو غزالة إلى المولى عز وجل بالدعاء أن يتوقف نزيف الدم في قطاع غزة، وأن تعود الأوضاع قدر الإمكان إلى طبيعتها، بما يمكن من المضي قدماً للتدخلات الاجتماعية والإنسانية بشكل أوسع وأسهل، وبما يحقق المصلحة الفضلى للشعب الفلسطيني وأهالي القطاع، ولا يفوتني أن أشير إلى استكمال جهود مسيرة التنمية في كافة الدول العربية، وخاصة تلك التي تواجه صراعات وتحديات وكوارث.

واشارت الوزيرة إلى جهود الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بصفتها نائب رئيس الهلال الأحمر المصري لتوصيل المساعدات المصرية ومن الدول العربية ومجلسي وزراء الشؤون الاجتماعية، والصحة العرب، وكافة الدول الصديقة، إلى أهلنا في قطاع غزة المنكوب، مشيرة الى أن مبادرتها بإيصال مساعدات مجلسي وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب، مع الوفد رفيع المستوى الجامعة الدول العربية، جاءت تأكيداً على حرصها على ضمان وصول تلك المساعدات وغيرها إلى أهل قطاع غزة، ذلك فضلاً عن جهودها المقدرة كعضو دائم بالمكتب التنفيذي للمجلس، وحرصها على تعزيز العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك، مؤكدة على مواصلة التعاون معها بما فيه صالح الشعوب العربية، وبما يدعم جهودها المقدرة في كافة المجالات الاجتماعية التنموية.