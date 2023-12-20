اليوم السابع
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الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 12:37 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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إصابة 7 مواطنين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 11:31 ص
إصابة 7 مواطنين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم اسعاف
الفيوم رباب الجالى

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أصيب 7 مواطنين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، وتم نقل المصابين إلي مستشفي التأمين الصحي بالفيوم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

 

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة الفيوم الصحراوى، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين وقوع الحادث أمام مساكن الميمنة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحى بالفيوم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.







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