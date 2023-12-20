إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارة نقل وميكروباص بالشرقية

أصيب 6 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الأربعاء؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص بالطريق الإقليمي بنها - السعديين أمام قرية بنى صالح بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السعديين المركزى لتلقى الإسعافات اللازمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية ، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى السعديين المركزى بوصول 6 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص بالطريق الإقليمي بنها - السعديين أمام قرية بنى صالح بمركز بلبيس، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم ورفع آثار الحادث.