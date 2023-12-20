اليوم السابع
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الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 06:46 م
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إصابة شخصين إثر انقلاب موتوسيكل فى العياط

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 05:36 م
إصابة شخصين إثر انقلاب موتوسيكل فى العياط اسعاف _ ارشيفية
عبد الرحمن سيد - أحمد إسماعيل

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أصيب شخصان إثر انقلاب موتوسيكل أعلى الطريق فى منطقة العياط لتلقى العلاج، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.
 
وفور تلقى بلاغا بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين فى العياط ، انتقل رجال الإسعاف الى المكان و تبين من خلال الفحـــص أنه أثناء سير دراجة نارية موتوسيكل أختلت عجلة القيادة من السائق مما تسبب فى انحرافه وانقلاب الموتوسيكل ونتج عن الحادث إصابة شخصان ، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المركزى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.






زحام مرورى

سيارات الاسعاف

اخبار الحوادث

العياط



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