إصابة شخصين إثر انقلاب موتوسيكل فى العياط

عبد الرحمن سيد - أحمد إسماعيل

أصيب شخصان إثر انقلاب موتوسيكل أعلى الطريق فى منطقة العياط لتلقى العلاج، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.