قامت السلطات الفرنسية اليوم الأربعاء، بإخلاء "قصر فرساى" وهو أحد أهم المعالم الأثرية الشهيرة فى فرنسا لأسباب أمنية، بعد إنذار بوجود قنبلة.
وكتبت إدارة القصر على منصة "إكس": "لأسباب أمنية، تقوم السلطات بإجلاء الزوار وسيعاد فتح القصر بمجرد الانتهاء من إجراءات التفتيش".
واضطر نحو 2000 شخص إلى مغادرة القصر بسبب "إنذار بوجود قنبلة"، وفقا لمصدر بالشرطة.
ومنذ منتصف أكتوبر الماضي، تم استهداف القصر بالعديد من الإنذارات الكاذبة بوجود قنابل وأغلق القصر أبوابه أمام الزوار عدة مرات، فخلال ثمانية أيام، طال الموقع الأثري سبعة إنذارات كاذبة، وهي أفعال يعاقب عليها بالسجن لمدة عامين وغرامة قدرها 30 ألف يورو.
ويعد قصر فرساى أحد أروع المبانى التاريخية فى العالم، كان هذا القصر المذهل فى يوم من الأيام مقر إقامة الملوك والملكات الفرنسيين، وله تاريخ ثرى ورائع أسر الزوار لقرون، لكن هل تعلم أن هناك العديد من الأسرار والكنوز المخفية داخل القصر غير مفتوحة للجمهور؟ من الأنفاق السرية والغرف المخفية إلى المسارح الخاصة والحدائق السرية، فإن قصر فرساى مليء بالمفاجآت والأسرار التى تنتظر من يكتشفها، فيما يلى بعض الحقائق المعروفة عن قصر فرساي.
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