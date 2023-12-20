اليوم السابع
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إحالة شخصين للمفتى من أصل 7 لاتهامهم بقتل شخص والشروع فى قتل والده ببولاق

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 01:43 م
إحالة شخصين للمفتى من أصل 7 لاتهامهم بقتل شخص والشروع فى قتل والده ببولاق محكمة - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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قررت محكمة جنايات الجيزة الأربعاء إحالة متهمين اثنين من أصل 7 متهمين لاتهامهم بقتل شخص والشروع في قتل والده وآخر بمنطقة بولاق الدكرور، وحددت جلسة 17 يناير للحكم.
 
صدر القرار برئاسة عبد الناصر محمد حسنين وعضوية المستشارين حسين فاضل عبد الحميد، وعماد الدين عيسى أحمد، وسكرتارية أحمد رفعت ورأفت عبد التواب.
 
وأسندت التحقيقات في القضية رقم 10099 لسنة 2022 جنايات بولاق الدكرور، أن "م. ص"، سائق 21 سنة، و"ع. ع"، طالب، 18 سنة، و"ص. أ"، عامل، 20 سنة، و"أ. م"، عامل، 19 سنة، و"أ. س"، عامل، 19 سنة، و"م. م"، 27 سنة هارب، و"م. أ"، عامل، 21 سنة، أن في يوم 13 مايو من العام الماضي، المتهمين من الأول وحتى السادس وآخرين مجهولين، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدموه ضد المجني عليهم "ت. ك"، ووالده "ك. ع" و"م. ح" بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق أذى مادى بهم.
 
 






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