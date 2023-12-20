أسعار النفط تسجل 79.59 دولار لخام برنت و73.44 دولار للخام الأمريكى

كتبت -مروة الغول

سجلت أسعارالنفط 79.59 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 73.44 دولار للبرميل، حيث ارتفعت الأسعار ارتفاعا طفيفا اليوم.

وقال الدكتور ممدوح سلامة خبير النفط الدولي، إن الأزمة في باب المندب تهدد إمدادات الغاز والنفط إلى أوروبا، وأن الأزمة في باب المندب جاءت ردا على العدوان على أهالي غزة.

وتابع خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: الأزمة تحولت من أزمة إقليمية بين حماس وإسرائيل لازمة دولية تؤثر على الملاحة في البحر الأحمر في أهم ثلاث ممرات ملاحية في العالم مضيق هرمز ومضيق باب المندب وقناة السويس، وهذا يعني، أنها تؤثر على استقرار العالم، أسعار السلع المستوردة، وأسعار وكلفة الـتأمين في العالم والأهم أنها تهدد بوقف إمدادات الخليج من النفط عبر قناة السويس إلى أوروبا، مردفاً: هذا يهدد بارتفاع أسعار النفط والغاز والسلع المستهلكة حول العالم وإذا طال أمدها ربما تؤثر على النمو الاقتصادي العالمي وتقلل من وتيرته.

وحول تصريحات الحوثيين، قال: "التصريحات تقلل من المخاوف وهدفهم تقليل حجم التجارة من ميناء إيلات المطل على البحر الأحمر وإرهاق حركة التجارة الإسرائيلية، وأن تصريحات شركات الملاحة التي غيرت مجراها يرفع تكلفة التامين الملاحي حول العالم ويرفع التضخم العالمي".

واصل: "إسرائيل قد تقوم بعمل انتقامي ضد الحوثيين مما يعني توسيع الحرب إلى حرب واسعة في الشرق الأوسط، وكان على وزير الدفاع الأمريكي أن يضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على غزة، بدلا من الإنفاق على تحالف دولي".