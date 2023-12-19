أسعار النفط تسجل 78.00 دولار لخام برنت و72.29 دولار للخام الأمريكى

كتبت -مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم الثلاثاء 78.00 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت،كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 72.29 دولار للبرميل.

وأعلنت منظمة البلدان المصدّرة للنفط (أوبك) أنها تتوقع نموًّا جيّدًا في الطلب العالمي على النفط، بينما اتفق المشاركون في قمة "كوب 28" للمناخ على التخلي التدريجي عن الوقود الأحفورى.

وأفادت بأنها تتوقع أن يسجّل الطلب العالمي على النفط نموًّا بنسبة 2,2 مليون برميل يوميا خلال العام المقبل ليصل إلى معدل 104,36 مليون برميل يوميا وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية .

وقالت أوبك في تقريرها الشهري عن سوق النفط: "يُتوقع أن يدعم نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي المرن الطلب على النفط في ظل التحسن المتواصل في النشاط الاقتصادي في الصين".

ويتوقع أن يزداد الطلب في الدول الصناعية المنضوية في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بـ0,3 مليون برميل يوميا ليصل إلى معدل 46,1 مليون برميل يوميا، لكنه سيبقى أقل من الرقم القياسي المسجل عام 2019.

ويتوقع أن يزداد الطلب في البلدان غير المنضوية في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادى بمليونى برميل يوميا إلى 58,3 مليون برميل يوميا.