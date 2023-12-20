أخبار مصر.. محادثات مكثفة تجرى بوساطة مصرية قطرية للتوصل إلى هدنة ثانية محتملة فى غزة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة منها بدء محادثات مكثفة تجرى بوساطة مصرية قطرية للتوصل إلى هدنة ثانية محتملة فى غزة وأخبار محلية منها موعد بدء فصل الشتاء رسميا الجمعة المقبلة وحالة الطقس وإجراءات وزارة التعليم بشأن امتحانات نصف العام الدراسى، وإلى أهم الأخبار.

ساعات وينتهى الخريف.. الجمعة المقبل 22 ديسمبر بداية فصل الشتاء رسميا

ساعات معدودة باتت تفصلنا عن بداية فصل الشتاء رسميًا، حيث يحدث الإنقلاب الشتوى بعد غد الجمعة 22 ديسمبر، حيث يميل القطب الجنوبى للأرض نحو الشمس فتكون أشعتها عمودية تماما على مدار الجدى عند خط عرض 23.44 درجة جنوبا.

موعد مباراة الأهلى وأوراوا الياباني على برونزية كأس العالم للأندية

يستعد فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر، لمواجهة فريق أوراوا الياباني بطل آسيا في مباراة تحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

موعد مباراة الأهلى وأوراوا الياباني

يلتقى النادى الأهلى في الرابعة والنصف مساء الجمعة المقبل، مع فريق أوراوا الياباني بطل آسيا على استاد الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبد الله الرياضية، في مباراة تحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

محادثات مكثفة تجرى بوساطة مصرية قطرية للتوصل إلى هدنة ثانية محتملة فى غزة

أفادت القاهرة الإخبارية، نقلا عن وكالة رويترز، أن محادثات مكثفة تجرى بوساطة مصرية قطرية للتوصل إلى هدنة ثانية محتملة في غزة.

وسيتم بموجبها إطلاق سراح بعض المحتجزين مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال.

الصحة تكشف تفاصيل الخدمات المقدمة من مكاتب الصحة للمواطنين بالمجان

كشفت وزارة الصحة والسكان عن تفاصيل الخدمات المقدمة بمكاتب الصحة على مستوى الجمهورية.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان بأن إدارة الأمراض المعدية تقوم بتسجيل حالات الميلاد والوفاة، كل مكتب حسب دائرة الاختصاص الخاصة به طبقا لقرار إنشاء مكتب الصحة بالمحافظة.

وزارة التموين: زيادة عدد معاملات السجل التجارى لـ3.6 مليون معاملة 2023

شهد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية وبنك مصر، في إطار تعزيز التعاون بين القطاع المصرفي من خلال فروع بنك مصر ووزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية وتيسيراً على العملاء في القيام بإجراءات الاستخراج والتجديد والتسجيل بالسجل التجاري، وذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد وتيسير حصول المواطنين على الخدمات

الأرصاد: طقس اليوم لطيف نهارا بارد ليلا.. والصغرى بالقاهرة 15 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء شبورة مائية صباحاً قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وزارة التعليم توجه بملء بيانات المعلمين الجدد لتسجيلها على قاعدة البيانات

وجهت الإدارات التعليمية، بشأن المعلمين المساعدين المعينين في مسابقة الـ30 ألف معلم للسنة الأولى، والذين تم تسليمهم العمل بمدارسهم، بملء استمارة بيانات المدرس الموظف بكل دقة واعتمادها من المختص بالمدرسة ومدير المدرسة ثم اعتمادها من المختص بقسم شئون العاملين بالإدارة التعليمية ومدير شئون العاملين بالإدارة التعليمية، وتسليم صورة طبق الأصل من أصل عقد المعلم المساعد معتمد من قسم شئون العاملين بالإدارة، وصورة طبق الأصل من خطاب التوزيع على المدرسة، وصورة طبق الأصل من المؤهل الدراسي، وذلك لتسجيل بياناتهم على قاعدة بيانات المعلم والموظف الخاصة بوزارة التربية والتعليم.

مترو الأنفاق يمد غدا ساعات التشغيل.. تعرف على ميعاد آخر قطار

تمد الهيئة القومية للأنفاق غدا الخميس ساعات عمل المترو لمدة ساعة، وذلك أيام الخميس فقط خلال شهر ديسمبر، وينشر "اليوم السابع" مواعيد قيام آخر قطار مترو بالخطوط الثلاثة، غدا الخميس بعد زيادة ساعات العمل.

باقى 81 يوما.. فلكيا شهر رمضان الإثنين 11 مارس 2024 وعدته 30 يوما

كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية عن موعد شهر رمضان 2024، حيث تشير الحسابات إلى أن أول أيام شهر رمضان 2024 فلكيا سيكون الإثنين 11 مارس 2024، وعدته ستكون 30 يوماً، وبذلك يتبقى حوالى 81 يوما على أول أيامه.

وزارة التعليم تحدد مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول.. تبدأ الأسبوع الثانى من يناير 2024 لسنوات النقل ومنتصف الشهر للشهادة الإعدادية

حددت المديريات التعليمية والإدارات مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، حيث تنطلق الاختبارات للترم الأول لصفوف النقل بداية من 6 يناير حسب جدول كل مديرية تعليمية، وبداية من 15 يناير 2024 لطلبة الشهادة الإعدادية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول تم تحديدها من قبل المديريات التعليمية بعد التنسيق والعرض على المحافظ المختص كل فى نطاق محافظته، مشددة على أنه يجب مراعاة الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالى عند تحديد مواعيد انطلاق الاختبارات، حيث حددت الخريطة الزمنية 24 يناير كآخر يوم فى أيام الدراسة الفعلية للفصل الدراسي الأول على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي بداية من 27 يناير ولمدة أسبوعين.

موظفو الدولة يصرفون مرتبات شهر ديسمبر الأحد المقبل

تبدأ وزارة المالية صرف رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة عن شهر ديسمبر بدءًا من يوم الأحد المقبل الموافق 24 من الشهر الحالي، من خلال ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

ويشمل راتب شهر ديسمبر علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، التي أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادتها من 300 جنيه شهريًا لتصبح 600 جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة، ويستفيد منها 4.5 مليون موظف بتكلفة سنوية بنحو 16.4 مليار جنيه.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام ساجرادا بالكونفدرالية

يلتقى اليوم الأربعاء، الفريق الأول بنادى الزمالك لمواجهة نظيره ساجرادا الأنجولى بالجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المتوقع أن يجرى معتمد جمال بعض التعديلات على تشكيل الفريق الذى سيخوض به مواجهة ساجرادا، خاصة وإن المباراة ستكون خارج الديار ولها حسابات مختلفة، وسيعمل معتمد جمال على تأمين منطقة وسط الملعب بشكل مكثف مع الاعتماد على سرعات الهجوم.