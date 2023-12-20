أخبار البورصة اليوم الأربعاء 20-12-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 20-12-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للشراء، وسط تداولات بلغت 2.9 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه عند مستوى 1.687 تريليون جنيه.



إيقاف تداول 6 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: ديجيتايز للاستثمار والتقنية، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات، والقاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، ونهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، ومصر الوطنية للصلب-عتاقة، والمصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي.



البورصة تخسر 10 مليارات جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للشراء، وسط تداولات بلغت 2.9 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه عند مستوى 1.687 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 936.7 مليون ورقة مالية بقيمة 2.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 104.9 ألف عملية لعدد 206 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.92%، والعرب على 5.07%، واستحوذت المؤسسات على 21.91% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.08%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 4.1 مليون جنيه، 141.4 مليون جنيه، 19.4 مليون جنيه، 37.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 97.4 مليون جنيه، 105.3 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 24837 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 30012 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 10575 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 5410 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 7835 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 6380 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1473 نقطة، وصعدت أسهم 53 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 107 شركات، ولم تتغير مستويات 46 شركة.



تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، باعت مجموعة مرتبطة بشركات العربية لحليج الأقطان، وابن سينا فارما، ورواد السياحة-الرواد عدد 68 ألف سهم، 300 ألف سهم، 110.2 ألف سهم، على التوالي، كما باع مجلس إدارة شركات المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات، ويونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، وبي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية عدد 30 ألف سهم، 78 مليون سهم، 525 سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 30 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات تنمية للاستثمار العقاري، والمالية والصناعية المصرية، والقاهرة للإسكان والتعمير، وبالم هيلز للتعمير عدد 10 آلاف سهم، 61 ألف سهم، 200 ألف سهم، 250 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات النساجون الشرقيون للسجاد، والمجموعة المصرية العقارية، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، والمصرية للمنتجعات السياحية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، ويونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك عدد 130 ألف سهم، 6.4 مليون سهم، 465.8 ألف سهم، 50 ألف سهم، 6.3 مليون سهم، 78 مليون سهم، على التوالي.

كما اشترى مساهم رئيسي بشركة حديد عز 4.1 مليون سهم، واشترى إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) 1495 سهم، واشترى نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصري الخليجي 80 ألف سهم.

أعلنت الشركة المتحدة للإسكان والتعمير، شراء عدد 894.8 ألف سهم خزينة خلال جلسة أمس الثلاثاء، وبذلك يصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 7.27% من أسهم رأس المال.

كما أعلنت الشركة العربية لحليج الأقطان، شراء المساهم نيو كايرو للدعاية والإعلان عدد 26.4 مليون سهم بسعر 6.2 جنيه بقيمة إجمالية 163.7 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 0% إلى 9.969%، ونفذت الصفقة من خلال شركة كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية.

فيما أعلنت الشركة عن بيع المساهم شريف عدلي كيرلس بولس عدد 26.4 مليون سهم بسعر 6.2 جنيه بقيمة إجمالية 163.7 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 24.90% إلى 14.931%، ونفذت الصفقة من خلال شركة كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية.

أعلنت شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، بيع المساهم عبد الله عبد اللطيف محمود عبد اللطيف عدد 18.4 مليون سهم بسعر 0.544 جنيه بقيمة إجمالية 10 ملايين جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 5.1% إلى 2.7%، ونفذت الصفقة من خلال شركة تارجيت لتداول الأوراق المالية.



الوادي العالمية أعلنت شركة الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، عن تحقيق إيرادات بلغت 13.1 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2023 بنسبة نمو 133.83%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 1.7 مليون جنيه مقارنة مع خسائر 20.8 مليون جنيه.