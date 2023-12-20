هبوط 11 قطاعًا بالبورصة بجلسة الأربعاء على رأسها "الخدمات التعليمية" بنسبة 1.8%

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية ، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، تراجع 11 قطاعًا على رأسها الخدمات التعليمية بنسبة 1.8%، أعقبه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.5%، يليه قطاع البنوك بنسبة 1.2%، وهبط قطاعا الرعاية الصحية والأدوية، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.1%، وانخفض قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1%، ونزل قطاعا الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والتجارة والموزعون بنسبة 0.7%.

وهبطت قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية، والعقارات، ومواد البناء بنسبة 0.6%، 0.3%، 0.1%، على الترتيب، فيما ارتفعت 5 قطاعات على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 1.7%، أعقبه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.9%، يليه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.8%، وصعد قطاعا المقاولات والإنشاءات الهندسية، والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.1%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للشراء، وسط تداولات بلغت 2.9 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه عند مستوى 1.687 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 936.7 مليون ورقة مالية بقيمة 2.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 104.9 ألف عملية لعدد 206 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.92%، والعرب على 5.07%، واستحوذت المؤسسات على 21.91% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.08%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 4.1 مليون جنيه، 141.4 مليون جنيه، 19.4 مليون جنيه، 37.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 97.4 مليون جنيه، 105.3 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 24837 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 30012 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 10575 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 5410 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 7835 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 6380 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1473 نقطة.