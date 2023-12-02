3 ملايين و544 ألفا لهم حق التصويت فى 693 مقرا بالانتخابات الرئاسية فى الغربية

الغربية عادل ضرة

أعلنت محافظة الغربية، فى بيان لها، أن إجمالى عدد المواطنين بالمراكز والقرى بنطاق المحافظة بلغ 5 ملايين و343 ألفا و756 مواطنا منهم 2 مليون و729 ألفا و117 من الذكور و2 مليون و614 ألفا و639 مواطنة، ومن له حق التصويت في الانتخابات الرئاسية 3 ملايين و544 ألفا و993 مواطنا، المقرر عقدها في الفترة من 10-12 ديسمبر الجارى داخل 693 مقرا انتخابيا.

ووجه المحافظ الجهات المعنية بسرعة الانتهاء من تجهيز المقرات الانتخابية بالأثاث ومصادر التهوية والإضاءة المناسبة والاهتمام بنظافة دورات المياه، فضلا عن توفير مكان مؤمن للصناديق، وتوفير كافة سبل الراحة من أدوات ومستلزمات للقوات المشاركة في عملية التأمين، مؤكدا قيامه بجولات ميدانية موسعة على مدار الأيام المقبلة لمتابعة جاهزية كافة اللجان.

وأشار محافظ الغربية، إلى أن المحافظة وكافة أجهزة الدولة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

وحث الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، المواطنين على المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية.