23 ألف سيدة استفادت من خدمات حملة حقك تنظمى بالمرحلة الأولى فى الدقهلية

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، ختام فعاليات المرحلة الأولى من حملة تنظيم الأسرة " حقك تنظمي "، موضحاً أن عدد المستفيدات من خدمات الحملة بلغ 23164 سيدة على مستوى المحافظة منهن 15248 منتفعة بوسائل تنظيم الأسرة من لوالب وحقن وأقراص وكبسولات الأمبلانون.

وأشارت الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية، إلى أن المرحلة الأولى استهدفت 9 إدارات هى هى "منية النصر - السنبلاوين - تمي الامديد - نبروه - الجمالية - المطرية - دكرنس -طلخا - جمصة".

وأضافت الدكتورة سحر ثابت مدير إدارة تنظيم الأسرة، أن المرحلة الثانية من الحملة تنطلق اليوم بإدارات" ميت غمر- المنصورة -شربين -ميت سلسيل - محلة دمنة -أجا -بلقاس - المنزلة -بنى عبيد، وتعمل علي تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان، و بالمناطق النائية و المحرومة عن طريق العيادات المتنقلة.

جاء ذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتكليف الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة، بتنفيذ توصيات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية، للمناطق المحرومة من الخدمة والفئات المستهدفة تحت إشراف الدكتورة عبير عبدالغني وكيل المديرية للطب الوقائي.