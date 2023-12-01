وزارة الصحة: حملة حقك تنظمى تقدم خدمات الصحة الإنجابية بالمجان

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان أن حملة حقك تنظمى ، التى تستهدف تنشيط خدمات التوعية المجانية الموسعة للصحة الإنجابية بـ11محافظة، مستمرة فى تقديم خدماتها فى المحافظات.

تأتى الحملة لإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ذات الجودة بالمجان فى جميع الوحدات الثابتة والعيادات المتنقلة المنتشرة بالمدن والقرى على مستوى الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة يتم تنفيذها بمحافظات الجيزة والفيوم والمنيا وأسيوط والأقصر وأسوان والقليوبية والدقهلية والبحيرة والإسماعيلية فى الفترة من يوم 26 نوفمبر حتى 6 ديسمبر.

وأضاف عبد الغفار أن الحملة تقدم خدمات المشورة وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالإضافة إلى متابعة الحمل والسونار، وذلك من خلال أخصائيين، كما يتم صرف وسائل تنظيم الأسرة والأدوية بالمجان فى العيادات الثابتة والمتنقلة والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة.

ومن جانبه أشار الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة إلى أن تنفيذ هذه الحملة يتزامن مع حملة طرق الأبواب المستمرة بتسع محافظات هى المنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط والأسكندرية ومرسى مطروح وبنى سويف وسوهاج.