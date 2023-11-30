انتهاء زراعة 50% من المستهدف من محصول القمح للموسم الجديد بالغربية

قال الدكتور خالد أبو شادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية، إنه تم الانتهاء من زراعة 50% من المستهدف من محصول القمح للموسم الجديد، وجارى استكمال باقى الزراعة للوصول لنسبة 100% خلال فترة قصيرة.

وأشار لـ"اليوم السابع" إلى أنه يتم توزيع تقاوى القمح المنتقاه والتى تعطى إنتاجية عالية على المزارعين من خلال الجمعيات الزراعية على مستوى المحافظة لزراعتها فى حقولهم.

وأوضح أنه تم الانتهاء من زراعة المستهدف من الكتان والفول البلدى وبنجر السكر، وأيضا تم الانتهاء من صرف الاسمدة الشتوية.

وأشار أن المديرية بدأت فى زراعة محصول البصل الجديد، بجانب الندوات الإرشادية التى تقوم بها المديرية بشكل دورى لتوعية المزارعين بطرق الزراعة الصحيحة، والحفاظ على المحصول.