اليوم السابع
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هربت بعد الحادث خوفا من تعدى المواطنين.. اعترافات متهم بقتل عامل بسيارته

السبت، 02 ديسمبر 2023 03:00 ص
هربت بعد الحادث خوفا من تعدى المواطنين.. اعترافات متهم بقتل عامل بسيارته حبس- أرشيفية
كتب سليم على

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أدلى سائق سيارة نقل باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، متهم بصدم عامل نظافة بسيارته والتسبب في وفاته،  وانصرافه من مكان الحادث خشية تعدى المواطنين عليه.
 
وطالبت النيابة بالتحقق من الصحيفة الجنائية للمتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، كما أمرت بتحليل عينة من الدم لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، واستدعت شهود عيان لسؤالهم حول الواقعة. 
 
وكشفت تحقيقات النيابة أنها تلقت إخطارا بوفاة عامل نظافة متأثرا بإصابته إثر اصطدام سيارة نقل مجهولة به لاذت بالفرار، وتم ضبط المتهم وعرضه على النيابة. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






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