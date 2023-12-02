نقيب المعلمين: صرف معاشات الورثة دفعة أكتوبر فور توفير الموارد

كتبت آية دعبس

قال خلف الزناتى، نقيب المعلمين ، إن النقابة ستصرف معاشات الورثة لدفعة أكتوبر الماضى، فور توفير الموارد المالية اللازمة، مشيرا إلى أن النقابة تحتاج إلى دخل بقيمة مليون جنيه يوميا لتغطية المعاشات المستحقة للأعضاء والورثة، موضحا أن من 5000 إلى 6000 آلاف معلم يحالون إلى المعاش شهريا، ويضافون إلى قائمة الأعضاء المستحقين للمعاشات، في حين أن موارد النقابة ثابتة وضعيفة.

وأضاف الزناتى، في تصريحات لـ" اليوم السابع "، أن تعديل قانون النقابة رقم 79 لسنة 1969، ينهى مشكلات النقابة المتعلقة بضعف الموارد، ومن أهمها الانتظام فى صرف المعاشات دون تأخير، مشيرا إلى أن قانون النقابة مر عليه 52 عاما منذ صدوره، حتى أنه يضم مواد تشترط على العضو عضوية الاتحاد الاشتراكي الذى انتهي منذ أكثر من 50 عاماً، كما أن موارده أصبحت غير ملائمة ما يدفع صندوق معاشات المعلمين لمنطقة حرجة، تحتاج لتجاوب من مجلس النواب.

كانت قد نفت نقابة المهن التعليمية، ما يتردد على بعض مواقع التواصل الاجتماعى، من تغيير مواعيد صرف معاشات المعلمين أو تقليل عدد دفعات صرفها، وأكد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن ما يتردد بوجود قرارات من هيئة مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية، فى هذا الشأن من تعديل مواعيد المعاشات، هو عار تماما من الصحة، وحذر من الانسياق خلف الشائعات، وأن أى قرارات نقابية تخص المعلمين يتم إعلانها على الصفحة الرسمية لنقابة المهن التعليمية، مؤكدا أن جميع أعضاء هيئة مكتب النقابة، يعملون على تطوير وتحسين خدمات وامتيازات المعلمين وليس تقليلها .