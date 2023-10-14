اليوم السابع
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السبت، 14 أكتوبر 2023 02:52 م
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نقابة المعلمين تنفى تعديل مواعيد صرف المعاشات أو تقليل الدفعات

السبت، 14 أكتوبر 2023 02:50 م
نقابة المعلمين تنفى تعديل مواعيد صرف المعاشات أو تقليل الدفعات خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب
كتبت آية دعبس

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نفت نقابة المهن التعليمية، ما يتردد على بعض مواقع التواصل الاجتماعى، من تغيير مواعيد صرف معاشات المعلمين أو تقليل عدد دفعات صرفها .

وأكد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن ما يتردد بوجود قرارات من هيئة مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية، فى هذا الشأن من تعديل مواعيد المعاشات، هو عار تماما من الصحة .

وحذر نقيب المعلمين ، من الانسياق خلف الشائعات، وأن أى قرارات نقابية تخص المعلمين يتم إعلانها على الصفحة الرسمية لنقابة المهن التعليمية، مؤكدا أن جميع أعضاء هيئة مكتب النقابة، يعملون على تطوير وتحسين خدمات وامتيازات المعلمين وليس تقليلها .

 

 







نقابة المعلمين

معاشات المعلمين

خلف الزناتى

مواعيد صرف معاشات المعلمين



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