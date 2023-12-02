مشاركة لافتة للمصريين باليونان فى ثانى أيام انتخابات الرئاسة.. فيديو وصور

إيمان حنا

شهد اليوم الثانى من الانتخابات الرئاسية مشاركة واسعة من أبناء الجالية المصرية فى اليونان ، حيث حرص المصريون على ترديد الهتافات والأغانى الوطنية، ومن الأعمار المختلفة.

وأكد الناخبون أن مشاركتهم في تصويت المصريين بالخارج، تعد مساهمة بسيطة لتلبية نداء الوطن، وتقديم رسالة للرأي العام العالمي بأن المصريين في الداخل، وكذلك الخارج، حريصون على دعم مسيرة الاستقرار لاستكمال عملية التنمية الشاملة التى تشهدها البلاد، والتي يشعر بها حتى أبناء الجاليات المصرية بمختلف دول العالم عند عودتهم.



الجالية المصرية باليونان تشارك فى الانتخابات

وحرص الناخبون على اصطحاب أبنائهم خلال الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة، إيماناً بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية، بهدف دعم مؤسسات الدولة وتثبيت ركائز النظام الديمقراطي، حاملين أعلام مصر ولافتات دعم وتأييد، وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي.



المصريين فى اليونان

ومنذ بدء التصويت، حرص طاقم السفارة المصرية لدى الجزائر على تذليل كافة العقبات أمام الناخبين، مع توضيح الآلية الصحيحة للتصويت والاشتراطات اللازمة التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات.