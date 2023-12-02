اليوم السابع
Ads
السبت، 02 ديسمبر 2023 07:17 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

مشاركة لافتة للمصريين باليونان فى ثانى أيام انتخابات الرئاسة.. فيديو وصور

السبت، 02 ديسمبر 2023 06:11 م
مشاركة لافتة للمصريين باليونان فى ثانى أيام انتخابات الرئاسة.. فيديو وصور مشاركة المصريين فى اليونان فى الانتخابات الرئاسية
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد اليوم الثانى من الانتخابات الرئاسية مشاركة واسعة من أبناء الجالية المصرية فى اليونان ، حيث حرص المصريون على ترديد الهتافات والأغانى الوطنية، ومن الأعمار المختلفة.

وأكد الناخبون أن مشاركتهم في تصويت المصريين بالخارج، تعد مساهمة بسيطة لتلبية نداء الوطن، وتقديم رسالة للرأي العام العالمي بأن المصريين في الداخل، وكذلك الخارج، حريصون على دعم مسيرة الاستقرار لاستكمال عملية التنمية الشاملة التى تشهدها البلاد، والتي يشعر بها حتى أبناء الجاليات المصرية بمختلف دول العالم عند عودتهم.

الجالية المصرية باليونان تشارك فى الانتخابات
الجالية المصرية باليونان تشارك فى الانتخابات

 

وحرص الناخبون على اصطحاب أبنائهم خلال الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة، إيماناً بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية، بهدف دعم مؤسسات الدولة وتثبيت ركائز النظام الديمقراطي، حاملين أعلام مصر ولافتات دعم وتأييد، وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

المصريين فى اليونان
المصريين فى اليونان

 

ومنذ بدء التصويت، حرص طاقم السفارة المصرية لدى الجزائر على تذليل كافة العقبات أمام الناخبين، مع توضيح الآلية الصحيحة للتصويت والاشتراطات اللازمة التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

مشاركة المصريين باليونان فى النتخابات الرئاسية
مشاركة المصريين باليونان فى النتخابات الرئاسية

 







تصويت المصريين في الخارج

انتخابات المصريين بالخارج

الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية في الخارج

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

المصريين بالخارج

تصويت المصريين بالخارج

مصر تنتخب

انتخابات الرئاسة 2024

التصويت بالانتخابات اليوم

التصويت بالخارج اليوم

تصويت المصريين بالخارج اليوم

انطلاق الانتخابات الرئاسية

أخبار انتخابات مصر

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024 اليوم السابع

اليوم السابع بلس




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة