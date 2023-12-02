مدير الصحة العالمية: تغير المناخ آدى لانتشار الأمراض القاتلة مثل الكوليرا

كتبت أمل علام

قالت منظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر المناخ ال 28 و في يوم الصحة الأول على إطلاق مؤتمر الأطراف، انضم أكثر من 40 مليون متخصص في مجال الصحة من جميع أنحاء العالم إلى نداء العمل الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية ومنظمات المجتمع المدني، لتحديد الأولويات. الصحة في مفاوضات المناخ في كوب 28 " COP28 ".

وقالت المنظمة فى بيان لها ،إن التقاعس عن العمل المناخي يكلف الأرواح ويؤثر على الصحة كل يوم. ويطالب العاملون في مجال الصحة باتخاذ إجراءات فورية وجريئة للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، والانتقال إلى الطاقة النظيفة، وبناء القدرة على الصمود، ودعم الأشخاص والمجتمعات الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ. إنهم يضغطون من أجل عدم المزيد من التأخير، ولا مزيد من الأعذار؛ وحث على العمل والعدالة الآن، من أجل مستقبل صحي للجميع.

وقال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "في مواجهة التحديات الملحة التي تفرضها الصحة وتغير المناخ، يقف العاملون في مجال الصحة متحدين في كل جهد لتحسين النتائج الصحية ومعالجة الأزمات المناخية". "وهذا يلهمنا جميعًا للمساهمة في عالم أكثر صحة ومرونة للأجيال القادمة."

وشهد عام 2023 ارتفاعا مثيرا للقلق في الكوارث المرتبطة بالمناخ، بما في ذلك حرائق الغابات وموجات الحر والجفاف، مما أدى إلى نزوح السكان والخسائر الزراعية وزيادة تلوث الهواء. أدت أزمة المناخ المستمرة إلى زيادة كبيرة في خطر الإصابة بالأمراض التي تهدد الحياة مثل الكوليرا والملاريا وحمى الضنك.

تعبئة صحية عالمية غير مسبوقة في COP28

وتدعو منظمة الصحة العالمية والمهنيون الصحيون الذين يزيد عددهم عن 40 مليونًا الحكومات إلى الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها بالفعل، والوفاء باتفاق باريس، وتسريع التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وزيادة طموحهم من أجل مستقبل أكثر صحة وعدالة وخضرة للبشرية، لا غنى عن النظم الصحية القوية والمرنة لحماية السكان من الآثار السلبية لتغير المناخ على صحتهم. يجب أن يُنظر إلى بناء أنظمة صحية منخفضة الكربون قادرة على الصمود في وجه تغير المناخ كوسيلة لحماية الحياة الحالية والمستقبلية، على أنها إحدى أولويات العمل والتمويل المناخي على المستوى المحلي والوطني والعالمي.

ووافق وزراء الصحة من جميع أنحاء العالم على إعلان مؤتم COP28 بشأن المناخ والصحة، بدعم من 120 دولة، وهذا يسلط الضوء على الآثار الصحية الوخيمة لتغير المناخ، ويؤكد الدور الحاسم لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) واتفاق باريس، ويؤكد الحاجة الملحة للعمل بشكل تعاوني لمواجهة الروابط بين تغير المناخ والصحة. إنه يعكس فهمًا مشتركًا للحاجة الملحة للعمل المناخي من أجل الصحة ويثير الأمل في التزام عالمي أكبر بمستقبل أكثر صحة وقدرة على الصمود للجميع.

إن الالتزام بكوكب أكثر صحة يتطلب الالتزام بآليات التمويل التي تدعم الأنظمة الصحية القادرة على الصمود أمام تغير المناخ والمبادرات المستدامة. ومن الأهمية بمكان مناقشة مدى إلحاح العمل ولكن أيضا التأكد من أن الالتزامات المالية تتناسب مع حجم التحدي.

ويتلقى قطاع الصحة حالياً 0.5% فقط من التمويل العالمي لمكافحة تغير المناخ، ويتطلب زيادة كبيرة في الموارد. إن تعزيز الدعم المالي ليس أمرا مبررا فحسب، بل إنه ضروري لمعالجة الأزمات الصحية المستمرة بشكل فعال والمشهد الصحي العالمي المتطور.

ومع مواجهة القطاع الصحي لتحديات غير مسبوقة، هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لسد الفجوة المالية الصارخة. ومن خلال مضاعفة التمويل، فإننا نعزز قدرة القطاع على الابتكار والتكيف وتقديم الرعاية المثلى، مما يضمن بنية تحتية مرنة للرعاية الصحية لمواجهة تحديات اليوم وشكوك الغد.

وترحب منظمة الصحة العالمية بالجهود التي تبذلها رئاسة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف لتسليط الضوء على حالة الطوارئ الصحية وتوفير منصة رفيعة المستوى للمناخ والصحة في هذا المؤتمر، بما في ذلك من خلال يوم الصحة الافتتاحي والاجتماع الوزاري للمناخ والصحة. وتلتزم منظمة الصحة العالمية بالعمل جنباً إلى جنب مع الشركاء والجهات المانحة لضمان التنفيذ الفعال للأولويات المبينة في الإعلان.

إن التحالف من أجل العمل التحويلي في مجال المناخ والصحة (ATACH) الذي تقوده منظمة الصحة العالمية هو منصة عالمية تجمع أكثر من 75 دولة التزمت بمبادرات بشأن النظم الصحية