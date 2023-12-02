وزارة التخطيط تشارك بمؤتمر المناخ Cop28 بالإمارات العربية المتحدة

تشارك وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالنسخة الـ 28 من مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بتغير المناخ COP28 والذى تبدأ فعالياته خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023 بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن المقرر أن تشارك د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعدة أحداث جانبية خلال فعاليات المؤتمر فضلًا عن مشاركتها بعدد من اللقاءات الثنائية مع كبار المسئولين.

وتشمل أجندة فعاليات الوزارة التى من المقرر تنظيمها خلال المؤتمر، جلسة بعنوان "مشاركة المرأة فى العمل المناخي" والتى تعقدها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى الرابع من ديسمبر، بحضور د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

كما تنظم وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال فعاليات المؤتمر حدثًا جانبيًا بعنوان "مواءمة تمويل المناخ والتنمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتسريع العمل المناخي" بحضور د.هالة السعيد؛ ويهدف الحدث إلى دراسة الروابط المتبادلة بين تمويل التنمية وتمويل المناخ، لتعزيز تحقيق أهداف أجندة 2030، وكذلك اتفاق باريس، بمشاركة عدد من صانعى السياسات رفيعى المستوى وأصحاب المصلحة المعنيين.

وتعقد وحدة التنمية المستدامة بالوزارة كذلك فعالية بعنوان "مبادرة مستقبل حياة كريمة لأفريقيا قادرة على التكيف مع المناخ نحو أفريقيا التى نريدها فى عام 2063"، بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ حيث تهدف الفعالية إلى تسليط الضوء على الأهمية المتزايدة لمبادرة "حياة كريمة من أجل أفريقيا قادرة على التكيف مع تغير المناخ" بالنسبة للقارة الأفريقية فى ضوء التحديات التنموية والمناخية التى تواجهها.

كما تتضمن أجندة د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مشاركتها بالعديد من الفعاليات التى تستضيفها مختلف الحكومات والمنظمات الدولية والشركات العالمية، والتى تتطرق لعدد من الموضوعات المختلفة، حيث تشارك سيادتها بحدث إطلاق مبادرة شرق أوسط وأفريقيا آمنه: توسيع نطاق الزراعة والأنظمة الغذائية من أجل التنمية الاقتصادية والتى ينظمها المعهد العالمى للنمو الأخضر، فضلًا عن المشاركة بحدث جانبى تحت عنوان "أولويات أصحاب العمل من أجل انتقال عادل وبرنامج عمل ناجح" والتى تعقدها المنظمة الدولية لأصحاب العمل.

ومن المقرر كذلك أن تشارك د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالجلسة النقاشية رفيعة المستوى لقمة القيادات النسائية العربية والتى تستضيفها رئاسة مؤتمر الأطراف 28 بالتعاون مع مؤسسة "WISER"، فضلًا عن مشاركتها بالحدث الجانبى التى تنظمه شركة بيبسيكو بعنوان "إطلاق الفرص فى الشرق الأوسط: التحول إلى الطاقة المتجددة".

وستلتقى د.هالة السعيد بعددًا من المسئولين رفيعى المستوى من عدة دول، ورؤساء المنظمات الدولية وممثلى القطاع الخاص، حيث تتضمن أجندة اللقاءات الثنائية؛ الاجتماع الثنائى مع السيد بان كى مون، رئيس مجلس المعهد العالمى للنمو الأخضر؛ وكذلك اللقاء مع خوش تشوكسى، نائب الرئيس الأول لشئون الشرق الأوسط وتركيا بغرفة التجارة الأميركية، وستيف لوتس المدير التنفيذى لمجلس الأعمال المصرى الأمريكى، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية لشئون منطقة الشرق الأوسط.

كما تلتقى بالسيد أندرو فورست، رئيس مجموعة فورتيسكو، والسيد مارك هاتشينسون، الرئيس التنفيذى لشركة فورتيسكو للطاقة الخضراء.

وتشارك المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالحدث الجانبى تحت عنوان بناء مستقبل مستدام: دور المروعات الخضراء الذكية فى تسريع التحول إلى الطاقة المستدامة، وآخر تحت عنوان تسريع العمل متعدد المستويات من أجل التحضر الذكى المستدام، وجلسة بعنوان الشباب فى توطين الاستدامة من خلال المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، كما تشارك المبادرة بالحدث المنعقد بعنوان الغذاء والزراعة والمياه: تعزيز التكيف المرن لمواجهة تحديات المناخ من خلال المشروعات الخضراء الذكية.

جدير بالذكر أن مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بتغير المناخ (COP28) هذا العام، يأتى تحت شعار "اتحدوا، اعملوا، نفذوا"، والذى يحث الشركاء على العمل معًا وتوحيد الجهود لتمكينها من تقديم الدعم الفعال للدول الأفريقية للعمل والتنفيذ لتحقيق الهدف الطموح للمبادرة لمجتمعاتها.