اليوم السابع
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مجلس الأمن الدولى يرفع الحظر عن توريد الأسلحة إلى الصومال

السبت، 02 ديسمبر 2023 02:00 ص
مجلس الأمن الدولى يرفع الحظر عن توريد الأسلحة إلى الصومال مجلس الأمن - أرشيفية
وكالات

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تبنى مجلس الأمن الدولى الجمعة قرارا ينص على رفع الحظر عن توريد الأسلحة إلى الصومال الذى تم فرضه في عام 1992.

وصوت أعضاء مجلس الأمن بالإجماع إلى جانب القرار، الذى أعدته بريطانيا.

وقالت نائبة المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، آنا يفستيغنييفا فى أعقاب التصويت: "نرحب برفع حظر توريد الأسلحة عن هذا البلد. وتدعو روسيا باستمرار إلى إعادة النظر في العقوبات المؤقتة على دول إفريقيا، والتى تعيق تطوير أجهزة الأمن الوطنية".

وأضافت: "نأمل في أن يساهم الإجراء الذي اتخذناه بشكل ملموس فى تجاوز الصعوبات القديمة التي تواجه عملية تعزيز مؤسسات الدولة".

وأشارت إلى أن روسيا تقدم للصومال مساعدات بلا مقابل، وتخطط لتوريد 25 ألف طن من الحبوب إلى الصومال حتى نهاية العام الجارى.

يذكر أن الأمم المتحدة فرضت حظرا على أي توريدات للأسلحة والمعدات العسكرية إلى الصومال في عام 1992 على خلفية اندلاع حرب أهلية في البلاد.







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