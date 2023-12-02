طلاب جامعة طيبة التكنولوجية يشاركون فى ورشة عمل "فكرتك شركتك" لريادة الأعمال

شارك وفد طلابى من جامعة طيبة التكنولوجية، يرافقهم كل من الدكتور خالد خليفة، والدكتورة ميرال عبد الوهاب، أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، فى ورشة عمل بعنوان فكرتك شركتك، لنشر ثقافة ريادة الأعمال بالأقصر، والتى تنظمها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبنك الأفريقى للتنمية، فى إطار مشروع تعزيز المنظومة البيئية لريادة الأعمال، تحت رعاية الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة.

ويهدف المشروع إلى بناء منظومة جاذبة لأنشطة ريادة الأعمال على مستوى المحافظات، من خلال دمج جهود الجهات المعنية بأنشطة ريادة الأعمال، وتنفيذ مجموعة من الجولات التدريبية وورش العمل لنشر فكر ثقافة ريادة الأعمال بين شباب الجامعات مع التركيز على الموارد الاقتصادية والفرص الاستثمارية بكل محافظة.

ومن جانبه استعرض حسام عبدالقادر، رئيس الإدارة المركزية لريادة الأعمال "فكرتك شركتك" بالهيئة العامة للاستثمار، الخدمات التى تقدمها الهيئة لرواد الأعمال والشركات الناشئة، بداية من إعداد دراسات الجدوى والتمكين من تأسيس الشركات وإعداد الهياكل الإدارية، نهاية باحتضان الشركات والمساعدة فى تسريع نموها، وربط الشركات الناشئة بصناديق الاستثمار والمستثمرين المحليين والأجانب.

فيما أكد الدكتور عادل زين الدين، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، على أن إدارة الجامعة تحرص على مساعدة الطلاب على اجتياز أولى خطوات التعرف على عالم ريادة الأعمال، من خلال المشاركة فى الدورات التدريبية وورش العمل، خاصة فى المجالات التى تربط أنشطة ريادة الأعمال بالأهداف التنموية للدولة.