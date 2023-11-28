رئيس جامعة طيبة التكنولوجية يناقش خطة تطوير البرامج الدراسية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

اجتمع الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، بأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكليتى تكنولوجيا الصناعة والطاقة وتكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، لمناقشة وضع خطة لتطوير البرامج الدراسية وفقا لمعايير الجودة، ووضع رؤية وتوصيف واضح لكل برنامج.

وناقش رئيس الجامعة، آليات تنفيذ خطة تطوير البرامج الدراسية، من خلال تنفيذ تقارير واستبيانات للطلاب حول آرائهم فى البرامج الدراسية، وإمكانية الاستعانة بمراجع خارجى للمساهمة فى وضع تصور للتطوير، وتكوين هيئة داخلية فى الجامعة تحت مسمى "لجنة تطوير البرامج"، تكون مهامها وضع رسالة ورؤية البرامج الدراسية للطلبة وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والمجتمع.

ووجه الدكتور عادل زين الدين، بعقد ورش عمل لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، تتناول المعايير الأكاديمية، وخطوات إعداد الدراسة ومنهجية الإعداد وطرق جمع البيانات ومحاور الاعتماد وتحقيق الغرض من البرنامج، طبقا للائحة الجدارات.

فيما شهد الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، فعاليات الندوة التثقيفية حول ريادة الأعمال ضمن مبادرة "الإبداع طريقك للنجاح" بالجامعة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجريدة "عالم رقمي" لنشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال وتنمية المهارات الرقمية للطلاب، بحضور الدكتور حمودة دىدير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وخالد حسن رئيس تحرير جريدة عالم رقمى، وأحمد ضاحى، مدير مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال بأسيوط التابع لوزارة الاتصالات، وفاتن الخولى، مدير مبادرة الإبداع طريقك للنجاح، وحشد كبير من طلاب وطالبات الجامعة.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن جامعة طيبة تدعم كافة المبادرات التى من شأنها تعزيز خبرات ومهارات الطلاب لاسيما تلك التى تتعلق بريادة الأعمال فى ظل اهتمام الدولة بالتحول الرقمى وخلق وإعداد الكوادر البشرية فى المجالات التكنولوجية المختلفة، بما يساهم فى إتاحة فرص عمل جديدة وتمكين الطلاب بمهارات ومتطلبات المستقبل.

رئيس جامعة طيبة التكنولوجية يشهد فعاليات مبادرة الإبداع طريقك للنجاح



مناقشة وضع خطة لتطوير البرامج الدراسية بجامعة طيبة