ضبط 118 طن سكر بمصنع دون ترخيص فى العاشر من رمضان.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 118 طن سكر مجهول المصدر داخل أحد مصانع تعبئة سكر يدار بدون ترخيص بمدينة العاشر من رمضان، في إطار تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على كافة الأنشطة للتأكد من التزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

فقامت إدارة تموين العاشر من رمضان بتشكيل حملة تموينية مكبره برئاسة محمد سعد مدير الرقابة التموينية بالمديرية برفقة العميد محسن القلش مدير ادارة مباحث تموين الشرقية ومصطفي عبد القادر مدير إدارة تموين العاشر من رمضان وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع تعبئة سكر يدار بدون ترخيص بمدينة العاشر من رمضان وتم التحفظ على كمية قدرها 118 طن سكر مجهول المصدر بدون فواتير دالة على مصدره وتم تحرير محضر رقم 13202 لسنة 2023 وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال صاحبه المخالف.