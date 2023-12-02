اليوم السابع
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ضبط لص حاول سرقة حديد من أبراج الضغط العالى بالإسكندرية

السبت، 02 ديسمبر 2023 06:28 م
ضبط لص حاول سرقة حديد من أبراج الضغط العالى بالإسكندرية حبس - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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نجحت وزارة الداخلية فى إحباط محاولة قيام أحد الأشخاص بسرقة زوايا حديدية من أبراج الضغط العالى بالإسكندرية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لشرطة الكهرباء بمحاولة أحد الأشخاص سرقة بعض الزوايا الحديدية من أحد أبراج الضغط العالى بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية .

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتمكنت من ضبط ( عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية) وبحوزته (3 قطع حديدية مختلفة الأطوال "زوايا أبراج" وزنت حوالى 9 كجم) ، بمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بقصد السرقة وأضاف بسابقة قيامه بسرقة بعض الكابلات الكهربائية من إحدى المشروعات بذات المنطقة والتصرف فـيها بالبيع لـ (تاجر خردة "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم).. أمكن ضبطه وعُـثر بالمخزن الخاص به على (كمية من كابلات الجهد المتوسط مختلفة الأطوال والمقاطع وزنت حوالى 80 كيلو جرام).

 







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