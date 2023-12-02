ضبط المتهمين بالتنقيب عن الآثار فى القاهرة

نجحت الداخلية في ضبط شخصين لقيامهما بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بالقاهرة، حيث أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصان ، مقيمان بدائرة القسم – لأحدهما معلومات جنائية) بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم .
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المشار إليه وضبط المتهمين حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل العقار ، وعثر بداخله على (حفرة بقطر 2 متر وعمق 6 متر وأدوات التنقيب).. وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر داخل العقار المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما.
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