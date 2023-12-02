اليوم السابع
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ضبط المتهمين بالتنقيب عن الآثار فى القاهرة

السبت، 02 ديسمبر 2023 06:25 م
ضبط المتهمين بالتنقيب عن الآثار فى القاهرة أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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نجحت الداخلية في ضبط شخصين لقيامهما بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بالقاهرة، حيث أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصان ، مقيمان بدائرة القسم – لأحدهما معلومات جنائية) بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المشار إليه وضبط المتهمين حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل العقار ، وعثر بداخله على (حفرة بقطر 2 متر وعمق 6 متر وأدوات التنقيب).. وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر داخل العقار المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما. 

 







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