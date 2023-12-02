اليوم السابع
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سفير مصر باليونان: توافد شباب مصر للانتخابات يعكس إدراكه لمسئوليته الوطنية

السبت، 02 ديسمبر 2023 07:30 م
سفير مصر باليونان: توافد شباب مصر للانتخابات يعكس إدراكه لمسئوليته الوطنية انتخابات المصريين فى الخارج
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أشاد السفير عمر عامر، سفير مصر لدى أثينا، بإقبال أبناء الجالية المصرية في اليونان، ولاسيما أبناء الجيل الثاني من الشباب، على المشاركة في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وحرصهم على ممارسة حقوقهم الدستورية، الأمر الذي عكس وعى المواطن المصرى وإدراكه للمسئولية الوطنية.

وأكد السفير عمر عامر، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الاوسط، اليوم السبت، أن سفارة مصر بأثينا تواصل لليوم الثاني على التوالي استقبال أبناء مصر المقيمين بكل أنحاء اليونان و الذين حرصوا على المشاركة في الإنتخابات الرئاسية، إدراكًا منهم لأهمية دورهم الوطني في هذا الاستحقاق الدستوري الهام.

ولفت إلى أن العملية الانتخابية تسير بسلاسة وانتظام داخل مقر البعثة بأثينا في مشهد حضاري؛ إذ أن أبناء مصر قد جعلوا من هذا الاستحقاق الدستوري احتفالية وطنية تؤكد اهتمامهم وحبهم لوطنهم الأم.

وقال إن السفارة المصرية بأثينا على تواصل مستمر مع أبناء الجالية باليونان؛ لحثهم على المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية، وتذليل أي عقبات قد تواجه المقيمين بعيدًا للحضور إلى المقر الانتخابي بالعاصمة، منوهًا بأن البعثة الدبلوماسية توفر جميع التيسيرات وسبل الراحة أمام الناخبين.

وشدد سفير مصر لدى أثينا، على أن السفارة قدمت، وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، كافة التسهيلات لتمكين المواطنين المصريين المقيمين في اليونان من الانتخاب بسهولة ويسر، وهو ما حظى بتقدير أبناء الجالية، مختتمًا بتوجيه الشكر إلى السلطات اليونانية لتأمين محيط السفارة والتسهيل على الناخبين الدخول للمشاركة في الانتخابات.

 

وبدأ  تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلي مدار 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.

 

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات ، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية ، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبتا به الرقم القومى.

 

وبحسب الهيئة ، فلا يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية عند التصويت في انتخابات الرئاسة للمصريين في الخارج ، وإنما يشترط فقط في حال الاستعانة بجواز السفر أن يكون سارياً .

 

واستبقت الهيئة الوطنية للانتخابات علمية التصويت بإعلان ضوابط العملية الانتخابية ، موضحة أنه لن يسمح بالمشاركة لمن لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومي ، ومن هم دون 18 عاماً ، أما من تجاوز السن القانونية ويوجد اسمه ضمن قواعد بيانات الناخبين، فيمكنه التصويت في هذه الحالة، إذا كان لديه جواز سفر يتضمن الرقم القومى، بشرط أن يكون الجواز ساريا وقت التصويت.

 

وفي حال الإدلاء بالصوت في إحدى اللجان خارج مصر، وتصادف وجود الشخص نفسه في مصر أثناء انتخابات الرئاسة المصرية 2024 ، فلا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة سواء في الداخل أو الخارج، بحسب قانون الانتخابات.

 







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