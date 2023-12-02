سفير مصر باليونان: توافد شباب مصر للانتخابات يعكس إدراكه لمسئوليته الوطنية

أشاد السفير عمر عامر، سفير مصر لدى أثينا، بإقبال أبناء الجالية المصرية في اليونان، ولاسيما أبناء الجيل الثاني من الشباب، على المشاركة في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وحرصهم على ممارسة حقوقهم الدستورية، الأمر الذي عكس وعى المواطن المصرى وإدراكه للمسئولية الوطنية.

وأكد السفير عمر عامر، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الاوسط، اليوم السبت، أن سفارة مصر بأثينا تواصل لليوم الثاني على التوالي استقبال أبناء مصر المقيمين بكل أنحاء اليونان و الذين حرصوا على المشاركة في الإنتخابات الرئاسية، إدراكًا منهم لأهمية دورهم الوطني في هذا الاستحقاق الدستوري الهام.

ولفت إلى أن العملية الانتخابية تسير بسلاسة وانتظام داخل مقر البعثة بأثينا في مشهد حضاري؛ إذ أن أبناء مصر قد جعلوا من هذا الاستحقاق الدستوري احتفالية وطنية تؤكد اهتمامهم وحبهم لوطنهم الأم.

وقال إن السفارة المصرية بأثينا على تواصل مستمر مع أبناء الجالية باليونان؛ لحثهم على المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية، وتذليل أي عقبات قد تواجه المقيمين بعيدًا للحضور إلى المقر الانتخابي بالعاصمة، منوهًا بأن البعثة الدبلوماسية توفر جميع التيسيرات وسبل الراحة أمام الناخبين.

وشدد سفير مصر لدى أثينا، على أن السفارة قدمت، وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، كافة التسهيلات لتمكين المواطنين المصريين المقيمين في اليونان من الانتخاب بسهولة ويسر، وهو ما حظى بتقدير أبناء الجالية، مختتمًا بتوجيه الشكر إلى السلطات اليونانية لتأمين محيط السفارة والتسهيل على الناخبين الدخول للمشاركة في الانتخابات.