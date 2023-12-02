أعلن المركز الصينى لشبكات الزلازل، اليوم السبت، تسجيل زلزال بقوة 5 درجات فى مدينة مانجشى بولاية دههونج ذاتية الحكم لقوميتى داى وجينغبوه فى مقاطعة يوننان بجنوب غربى الصين، دون سقوط ضحايا.
وأوضح المركز - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم - أنه تم إجلاء أكثر من 1900 من السكان المحليين إلى أماكن آمنة بعد الزلزال الذي تسبب في أضرار لمنازل 144 أسرة في بلدة شيشان، بالإضافة إلى تضرر بعض منشآت الطاقة فى بلدة منغيويه.
وأشار المركز إلى أنه تم تحديد مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات، وعند التقاء دائرة العرض 24.26 درجة شمالاً وخط الطول 98.08 درجة شرقاً، وشعر سكان أجزاء عديدة من مقاطعة يوننان بالزلزال بقوة، ومنها مدينة لينتسانج ومدينة باوشان وولاية دالي ذاتية الحكم لقومية باى.
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