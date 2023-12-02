وأوضح المركز - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم - أنه تم إجلاء أكثر من 1900 من السكان المحليين إلى أماكن آمنة بعد الزلزال الذي تسبب في أضرار لمنازل 144 أسرة في بلدة شيشان، بالإضافة إلى تضرر بعض منشآت الطاقة فى بلدة منغيويه.

وأشار المركز إلى أنه تم تحديد مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات، وعند التقاء دائرة العرض 24.26 درجة شمالاً وخط الطول 98.08 درجة شرقاً، وشعر سكان أجزاء عديدة من مقاطعة يوننان بالزلزال بقوة، ومنها مدينة لينتسانج ومدينة باوشان وولاية دالي ذاتية الحكم لقومية باى.