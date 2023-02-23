زلزال الصين.. شاهد لحظات رعب المواطنين جراء هزة أرضية بقوة 7.2 درجة

FLASH: Last night, a 7.2 magnitude earthquake hit Tajikistan, near the border with China (Reuters). This just confirms my School Boy's Theory of History: It’s just one damn thing after another. Take a look:pic.twitter.com/r7yAmYhKDu — Steve Hanke (@steve_hanke) February 23, 2023

وقالت يوسوبوفا حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، إنه "وفقا للبيانات المحدثة من معهد البناء الزلزالي وعلم الزلازل التابع لأكاديمية العلوم في البلاد، فقد وقعت هزتان أرضيتان واحدة بقوة 6.7 درجة والأخرى ما بين 5 و6 درجات على مقياس ريختر، دون أن تشير إلى أي معلومات عن وقوع إصابات أو قتلى في هذين الزلزالين.

Strong earthquake in Tajikistan.



The epicenter was located 82 km from the border with China, the earthquake power was 6.8. https://t.co/HGBipsJuxU — KENJERA2 (@kenjera2) February 23, 2023

ويأتي هذا في الوقت الذي أفاد فيه مركز رصد الزلازل الصيني بأن زلزالا بقوة 7.3 درجة ضرب طاجيكستان الخميس بالقرب من الحدود مع منطقة شينجيانج في شمال غرب الصين.