اليوم السابع
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زلزال الصين.. شاهد لحظات رعب المواطنين جراء هزة أرضية بقوة 7.2 درجة

الخميس، 23 فبراير 2023 05:27 م
زلزال الصين.. شاهد لحظات رعب المواطنين جراء هزة أرضية بقوة 7.2 درجة زلزال
كتب محمد جمال

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى لحظات الرعب والخوف التى عانى منها المواطنين فى الصين وطاجيكستان بسبب زلزال بقوة 7.3 درجة ضرب الصين وطاجيستان.

وأعلنت المتحدثة باسم لجنة الطوارئ في طاجيكستان أوميدا يوسوبوفا اليوم الخميس، تعرض بلادها لهزة ارتدادية تبلغ قوتها حوالي 6 درجات على مقياس ريختر، وسط مخاوف من حدوث كارثة حال انهيار أحد السدود في المنطقة. 

وقالت يوسوبوفا حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، إنه "وفقا للبيانات المحدثة من معهد البناء الزلزالي وعلم الزلازل التابع لأكاديمية العلوم في البلاد، فقد وقعت هزتان أرضيتان واحدة بقوة 6.7 درجة والأخرى ما بين 5 و6 درجات على مقياس ريختر، دون أن تشير إلى أي معلومات عن وقوع إصابات أو قتلى في هذين الزلزالين. 

ويأتي هذا في الوقت الذي أفاد فيه مركز رصد الزلازل الصيني بأن زلزالا بقوة 7.3 درجة ضرب طاجيكستان الخميس بالقرب من الحدود مع منطقة شينجيانج في شمال غرب الصين.

 


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