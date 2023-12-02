زراعة المنيا: نستهدف زيادة الرقعة المزروعة من القمح هذا الموسم إلى 276 ألف فدان

المنيا-حسن عبد الغفار

تشهد الزراعة فى محافظة المنيا طفرة كبيرة، سواء من خلال التوسع فى استخدام الأصناف الجديدة، أو مشاركة التحالف الوطنى والأهلى فى الزراعة، أو طرق الرى الحديثة، وحث المزارعين بشكل دائم على زيادة الرقعة المنزرعة من محصول القمح باعتباره المحصول الاستراتيجى الأول والذى توليه الدولة بالغ الاهتمام لتحقيق الاكتفاء الذاتى منه خلال الأعوام القادمة.

وقال الدكتور عمر صفوت يوسف وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، إنه نظرا لاهتمام الدولة بالزراعة، نعقد اجتماعات مكثفة مع المزارعين بمختلف مراكز المحافظة، وتهدف تلك اللقاءات إلى حث المزارعين على التوسع فى زراعة محصول القمح العام القادم لزيادة الرقعة الانتاجية، لتحقيق الاكتفاء الذاتى من ذلك المحصول الاستراتيجى، وزبادة المساحة عن العام الماضى والتى بلغت 243 ألف فدان، بينما يتم زيادة تلك المساحة إلى 276 ألف فدان العام القادم، بالإضافة إلى 90 فدانا من خلال مبادرة إزرع التى يتبناها التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى فى الزراعة.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة، أن التحالف يستهدف زراعة 90 ألف فدان بمحافظة المنيا من خلال تدعيم صغار المزارعين بتقاوى معتمدة بنصف الثمن بجانب الدعم الفنى، وذلك ضمن المساحة المستهدف زراعتها بمحافظة المنيا لهذا العام والتى تبلغ 276 ألف فدان.

وأكد وكيل الوزارة، ضرورة التنسيق المستمر فى إقامة الدورات التدريبية مثل دورة مطبقى المبيدات، لما تقوم به من دور هام وفعال فى نشر الوعى وثقافة الاستخدام الآمن للمبيدات لدى المقدمين على العمل فى هذا المجال حفاظا على الصحة العامة والنظام البيئى، والتى يتم خلالها التعريف بأسس تقسيم مبيدات الآفات الزراعية، وطرق الإدارة المتكاملة لمكافحة الآفات، والاستخدام الآمن للمبيدات، والتعريف بالالات المستخدمة فى تطبيق المبيدات، وعوامل الأمان الصحى والبيئى، والاسعافات الأولية.

وأشار وكيل الوزارة، إلى المتابعة المستمرة من خلال جهاز الأرشاد الزراعى بالمديرية وجميع المراكز ببذل كافة الجهود فى تقديم كافة أوجه الدعم الفنى لمزاعى المحافظة وحثهم على زراعة المساحات المستهدفة من المحصول، وأيضا من خلال تقديم الدعم المادى المتمثل فى عمليات التسوية بالليزر بالمجان من خلال التنسيق مع جهاز تحسين الأراضى.

واستطرد وكيل الوزارة، أن الزراعة مرتبطة بالرى، وتطبيق نظم الرى الحديث الذى يسهم فى توفير مياه الرى وكذلك زيادة الإنتاجية، وقد تم توقيع بروتوكول بين وزارة الموارد المائية والرى المركز القومى لبحوث المياه، محطة بحوث المنيا، مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، الفاو وضمن أنشطة مشروع " تحسين انتاجية وحدة المياه فى الزراعة " والذى يهدف إلى تعزيز مهارات وقدرات المزارعين فى مجال تشغيل وصيانة نظم الرى الحديث وتنفيذ ممارسات الإدارة الذكية للمياه تم عقد دورة تدريبية لمجموعة من المدارس الحقلية والتعرف على الصوب الزراعية وحقل الوحدة بمديرية الزراعة والتعرف على شبكات الرى بالرش والتنقيط والرى المتطور وهذا ايضا ضمن البرنامج التدريبى لتشغيل وصيانة نظم الرى الحديث لغرض تعزيز إنتاجية وحدة المياه فى الزراعة ل27 مزارع، وقد تم تنفيذ 13 مدرسة حقلية لمحاصيل الذرة الشامية وفول الصويا والكرنب والبطاطس والجزر بإجمالى 335 مستفيد ومستفيدة من المزارعين.

فيما قال رجب محمود احد المزارعين أن قرية البرجاية التابعة لمركز المنيا، تعد أولى القرى فى إنتاج محصول البطاطس، وكان يتم تصديره إلى دول اوربا واسيا، كما يوجد بها بورصة البطاطس، لذلك فإن المزارعين فى القرية يستخدمون الطرق الحديثة فى الزراعة، والتى تساهم بشكل فعال فى جودة الانتاج، والحفاظ على المياه، سواء من خلال الرى بالتنقيط أو الرش، وهذه الانواع تكون مفيدة بشكل كبير ايضا فى الاراضى الصحراوية.