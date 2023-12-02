رئيس أرمينيا: لقاء الرئيس السيسي كان وديا للغاية ونتطلع للمزيد من التعاون

أكد الرئيس الأرميني "فاهاجن خاتشاتوريان"، أن لقاءه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، على هامش انعقاد "الدورة الـ28 لمؤتمر تغير المناخ" في دبي، كان وديا للغاية، مشددا على الطبيعة الودية للعلاقات الأرمينية المصرية.

وكتب خاتشاتوريان، عبر حسابه على منصة X: "عقدت لقاء ودي للغاية مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في إطار مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، وشددنا على الطبيعة الودية للعلاقات الأرمينية المصرية".

وأضاف خاتشاتوريان: "تبادلنا وجهات النظر حول جدول الأعمال الحالي ومواصلة تعزيز التعاون المفيد متعدد الأوجه في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وناقشنا مجموعة واسعة من الشؤون الدولية والإقليمية والتطورات في جنوب القوقاز والشرق الأوسط ونتطلع إلى زيادة التفاعل المتبادل".



رئيس أرمينيا

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الرئيس الأرميني "فاهاجن خاتشاتوريان"، وذلك على هامش انعقاد "الدورة الـ28 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المناخ" في دبي.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيسين أكدا ما تتسم به العلاقات المصرية الأرمينية من خصوصية تاريخية على المستويين الرسمي والشعبي، حيث تم التوافق بشأن ضرورة تعزيز الجهود القائمة لدفع مسيرة التعاون المشترك بين البلدين، خاصةً على الصعيد السياحي والثقافي والتجاري والاقتصادي والأمني، إلى جانب التباحث بشأن أبرز تطورات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب القوقاز.