رئيسة المجر تشيد بـ رانيا المشاط: من السياسيين الأكثر شعبية وشكرا على كرم الضيافة

كتب محمد تهامى زكى

أشادت كتالين نوفاك، رئيسة دولة المجر، بالدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والترحيب الحار التى قابلته بها وأيضا بحفاوة وكرم ضيافة المصريين، مؤكدة أن الدكتورة رانيا هي واحدة من أكثر السياسيين شعبية في مصر.

وقالت كتالين، عبر حسابها على منصة X، في صورة لها مع الوزيرة المصرية: "رافقتني وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط في مصر، هي واحدة من السياسيين الأكثر شعبية وهي تستحق ذلك، شكرا على الترحيب الحار وكرم ضيافة المصريين".



رئيسة المجر

وسبق وحرصت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على توثيق كواليس زيارة كاتلين نوفاك، رئيس المجر، إلى مصر، التى كانت أهمها لقائها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمستشار حنفى الجبالي والبابا تواضروس.

وظهرت نوفاك والمشاط في الصور التي نشرتها الأخيرة عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، في الكثير من الأماكن أثناء زيارتها التي وثقتها الأولي بالتقاط الصور السيلفي للدلالة على قوة علاقة الدولتين.

وسرعان ما نشرت وزير التعاون الدولي الصور وكتبت "من دواعي سروري أن أرافق السيدة كاتالين نوفاك أول رئيسة للمجر، والأصغر في تولي المنصب وذلك خلال زيارتها لمصر، حيث تبادلنا الخبرات والرؤى، لقد كانت زيارة مليئة بالأحداث الهامة على رأسها لقاء السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي".