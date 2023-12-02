خلال ساعات.. أولى جلسات محاكمة تشكيل عصابى للتنقيب عن الآثار بالسيدة زينب

كتب أحمد إسماعيل

تنظر محكمة جنايات القاهرة السبت أولى جلسات محاكمة تشكيل عصابى يقوده محاسب قانونى و8 أخرين تخصص في التنقيب عن الأثار بمنطقة السيدة زينب.

وأحالت النيابة العامة المتهمين في القضية رقم 183 لسنة 2023 جنايات قسم السيدة زينب، المقيدة برقم 851 لسنة 2023 كلي جنوب القاهرة، للمحاكمة الجنائية، وهم، م ع. م. – 59 سنة – محاسب قانوني، وع ع. إ. – 53 سنة – صاحب محل نظارات، وم إ. أ. – 60 سنة – كهربائي، وأ م. أ. – 33 سنة – سائق، وم ع. ح – 58 سنة – نجار موبيليا، ون ك. ط. – 37 سنة – عامل في مصنع، و ع. م. – 33 سنة – عامل في مصنع حديد، وج ع. خ. – 33 سنة – عامل تصنيع أواني منزلية، وم س. ع. – 35 سنة – عامل بجراج سيارات.

ونسبت النيابة العامه للمتهمين تهمة إحراز أدوات وتنفيذ أعمال حفر بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص، مستخدمين الأدوات المخصصة لذلك والمضبوطة في مقر التنقيب.

كما قاموا بأعمال حفر في العقار بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، والذي بقع ضمن منطقة تاريخية محظور الحفر فيها ودون الحصول على تصريح من المجلس الأعلى للآثار.