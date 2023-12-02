خادم الحرمين الشريفين يتلقى التعازى فى وفاة شقيقه الأمير ممدوح بن عبدالعزيز

إيمان حنا

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقيات عزاء ومواساة، من الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والشيخ حميد بن راشد النعيمى عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، والشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، والشيخ سعود بن صقر القاسمى عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، فى وفاة شقيقه الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود، الذى وافته المنية أمس الجمعة.وفق "واس".

كما تلقى الملك برقيات مماثلة، من الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمى ولى عهد ونائب حاكم الشارقة، والشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمى نائب حاكم الشارقة، والشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمى نائب حاكم الشارقة، والشيخ عمار بن حميد النعيمى ولى عهد عجمان، والشيخ ناصر بن راشد النعيمى نائب حاكم عجمان، والشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولى عهد أم القيوين، والشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمى ولى عهد رأس الخيمة.

وكان الديوان الملكى السعودى قد أعلن وفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود شقيقى الملك سلمان وستقام الصلاة، اليوم الجمعة،فى المسجد الحرام بمكة المكرمة. وتوفى الأمير عن عمر عن عمر ناهز 85 عاما.