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حملات لرفع تعديات الباعة الجائلين بالشوارع التجارية فى حى الطالبية

السبت، 02 ديسمبر 2023 07:06 م
حملات لرفع تعديات الباعة الجائلين بالشوارع التجارية فى حى الطالبية حملة اشغالات بالجيزة
كتبت - مرام محمد

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أعلنت محافظة الجيزة شن حملات موسعة بحي الطالبية لرفع إشغالات وتعديات المقاهي والكافيهات والمحال التجارية والباعة الجائلين على الطريق العام ومنع كافة صور إعاقة الطريق، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
 
وأشارت المحافظة إلى أن الحملات استهدفت عدد من الشوارع التجارية بحي الطالبية، شملت شوارع (العريش، وخالد أمين، والمطبعة)، مؤكدة رفع كافة الإشغالات على الطريق العام وتسيير حركة المشاة والمرور.
 
وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، باستمرار جهود تنظيم الحملات الدورية لفرض الانضباط ومنع تعديات المحال وإشغالات الباعة الجائلين ومنع الممارسات العشوائية.
 
وشدد محافظ الجيزة على المرور الدوري على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفوري حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وعدم التهاون حيال المخالفين.
 
 
 






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