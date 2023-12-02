اليوم السابع
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السبت، 02 ديسمبر 2023 10:20 م
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حبس المتهمين بالتنقيب عن الآثار بمنطقة الدرب الأحمر في القاهرة 4 أيام

السبت، 02 ديسمبر 2023 10:00 م
حبس المتهمين بالتنقيب عن الآثار بمنطقة الدرب الأحمر في القاهرة 4 أيام أرشيفية
كتب سليم على

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قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالتنقيب عن الأثار داخل أحد العقارات بمنطقة الدرب الأحمر، بالمخالفة لأحكام القانون.
 
وطالبت النيابة بالتحقق من الصحيفة الجنائية للمتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة التنقيب عن الاثار. كما استدعت شهود عيان لسؤالهم حول الواقعة.
 
كشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمان قاما بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات في منطقة الدرب الأحمر ، وعثر بداخله على (حفرة بقطر 2 متر وعمق 6 متر وأدوات التنقيب)،  وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بأعمال الحفر داخل العقار المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما.  
 
 
 






تنقيب عن الاثار

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