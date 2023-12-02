اليوم السابع
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حاملة الطائرات الأمريكية أيزنهاور تعترض مسيرة فوق مياه الخليج

السبت، 02 ديسمبر 2023 10:33 م
حاملة الطائرات الأمريكية أيزنهاور تعترض مسيرة فوق مياه الخليج حاملة الطائرات الأمريكية أيزنهاور
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت القيادة المركزية الأمريكية، إن طائرة تابعة لحاملة الطائرات "أيزنهاور" اعترضت مسيرة فوق مياه الخليج.

وقالت القيادة الأمريكية في بيان اليوم السبت: اعترضت طائرة تابعة للجناح الجوي لحاملة طائرات دوايت دي أيزنهاور طائرة بدون طيار تعمل بطريقة غير آمنة وغير مهنية أثناء عمليات طيران حاملة الطائرات في الخليج العربي.

وأكدت قائلة: |ستواصل البحرية الأمريكية الطيران والإبحار حيثما يسمح القانون الدولي بذلك."

وفي تصريحات سابقة، قالت القيادة الأمريكية الوسطى، إن المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات أيزنهاور (IKECSG) أكملت عبور مضيق هرمز لدخول مياه الخليج العربي بينما تواصل المجموعة الهجومية دعم مهام القيادة المركزية الأمريكية.

وقالت القيادة في بيان صدر حينها، إن أيزنهاور "أثناء وجودها في الخليج العربي، تقوم بدوريات لضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية الرئيسية مع دعم متطلبات القيادة المركزية الأمريكية في جميع أنحاء المنطقة."

يذكر أن الولايات المتحدة أرسلت إلى الشرق الأوسط في وقت سابق العديد من السفن الحربية بما فيها حاملتا الطائرات "جيرالد فورد" و"دوايت إيزنهاور" على خلفية الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
 






حاملة الطائرات الأمريكية أيزنهاور

أيزنهاور

مياه الخليج

الخليج العربي



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