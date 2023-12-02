جهاز حماية المستهلك يعلن انتشار مأمورى الضبط القضائى فى الأسواق

وجه إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك مديرى فروع الجهاز بالمحافظات المختلفة بتكثيف الرقابة للتصدى لأى مخالفات يحاول البعض انتهاجها مع انتشار مأمورى الضبط القضائى فى الأسواق والتعامل بكل حزم لمُحتكرى السلع واتخاذ الإجراءات القانونية، خاصة فيما يتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار أو رفع أسعار السلع دون مبرر.

وكان جهاز حماية المستهلك قد ناشد المواطنين بضرورة الإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضى يوميا من الساعة 9 صباحا حتى 10 مساءا، أو عبر خدمة الواتس اب 01577779999.