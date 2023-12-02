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جد يصطحب أحفاده بالكويت أثناء التصويت بانتخابات الرئاسة 2024.. صور

السبت، 02 ديسمبر 2023 09:54 ص
جد يصطحب أحفاده بالكويت أثناء التصويت بانتخابات الرئاسة 2024.. صور جد يصطحي عائلته للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات
كتب محمود راغب

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لليوم الثانى يسطر أبناء الجالية المصرية فى الكويت ملحمة فى حب الوطن، حيث يستمر توافد أعداد كبيرة من أبناء الجالية المصرية ، لليوم الثانى على التوالى، للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك تزامنا مع انطلاق اليوم الثانى من التصويت بانتخابات الرئاسة بالخارج.

 

وحرصت العائلات والأسر المصرية فى الكويت على اصطحاب أحفادهم للمشاركة فى العرس الديمقراطى وترسيخ حب الوطن وأهمية ممارسة حقهم الدستورى منذ الصغر، حيث حرص حد على اصطحاب أحفاده بأعلام مصر.

 

وتضم قائمة المرشحين أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى (رمز النجمة)، المرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى (رمز الشمس)، المرشح الرئاسى عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسى حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى (رمز السلم).

 

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

 

وعزف أبناء الجاليات المصرية حول العالم سيمفونية فى حب الوطن فى اليوم الأول من التصويت بالانتخابات الرئاسية، حيث تصدرت طوابير أبناء الجالية ومشاركتهم فى مختلف الدول المشهد تعبيرا عن وقوفهم صفا واحدًا خلف دولتهم.

 

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.

 

و نيوزيلندا أول دولة تفتح فيها السفارة المصرية أبوابها أمام الناخبين، حيث يوجد فرق توقيت بين مصر ونيوزيلندا بمقدار 11 ساعة كاملة، وتقع نيوزيلندا فى جنوب غرب المحيط الهادئ وتتكون من جزيرتين رئيسيتين بجانب مجموعة جزر صغيرة وعاصمتها ويلينجتون.

 
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عائلات والأسر المصرية فى الكويت

 

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عائلات والأسر المصرية فى الكويت
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عائلات والأسر المصرية فى الكويت

 
 
 






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