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أبناء الجالية المصرية فى قطر يدلون بأصواتهم بانتخابات الرئاسة 2024.. صور

السبت، 02 ديسمبر 2023 09:36 ص
أبناء الجالية المصرية فى قطر يدلون بأصواتهم بانتخابات الرئاسة 2024.. صور
كتب محمود راغب

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 توافد منذ قليل أعداد كبيرة من أبناء الجالية المصرية فى قطر، لليوم الثانى على التوالى، للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك تزامنا مع انطلاق اليوم الثانى من التصويت بانتخابات الرئاسة بالخارج.

 

 وحرص أبناء الجالية على المشاركة والإدلاء بأصواتهم مع الساعات الأولى من فتح باب التصويت باللجان فى ثانى أيام تصويت المصريين بالخارج بالانتخابات الرئاسية 2024.

 

وتضم قائمة المرشحين أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى (رمز النجمة)، المرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى (رمز الشمس)، المرشح الرئاسى عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسى حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى (رمز السلم).

 

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

 

وعزف أبناء الجاليات المصرية حول العالم سيمفونية فى حب الوطن فى اليوم الأول من التصويت بالانتخابات الرئاسية، حيث تصدرت طوابير أبناء الجالية ومشاركتهم فى مختلف الدول المشهد تعبيرا عن وقوفهم صفا واحدًا خلف دولتهم.

 

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.

 

ونيوزيلندا أول دولة تفتح فيها السفارة المصرية أبوابها أمام الناخبين، حيث يوجد فرق توقيت بين مصر ونيوزيلندا بمقدار 11 ساعة كاملة، وتقع نيوزيلندا فى جنوب غرب المحيط الهادئ وتتكون من جزيرتين رئيسيتين بجانب مجموعة جزر صغيرة وعاصمتها ويلينجتون.

 

 
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 أبناء الجالية المصرية بقطر  يدلون بأصواتهم بانتخابات الرئاسة 2024

 

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.أبناء الجالية المصرية بقطر  يدلون بأصواتهم بانتخابات الرئاسة 2024

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.أبناء الجالية المصرية بقطر  يدلون بأصواتهم بانتخابات الرئاسة 2024

 
 
 






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