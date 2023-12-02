اليوم السابع
Ads
السبت، 02 ديسمبر 2023 07:22 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

توافد أبناء الجالية المصرية بنيويورك للتصويت فى انتخابات الرئاسة بالخارج

السبت، 02 ديسمبر 2023 06:37 م
توافد أبناء الجالية المصرية بنيويورك للتصويت فى انتخابات الرئاسة بالخارج توافد أبناء الجالية المصرية بنيويورك للتصويت بانتخابات الرئاسة
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
توافد أبناء الجالية المصرية بنيويورك، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024، فى ثانى أيام تصويت المصريين بالخارج، حيث حرص أبناء الجالية على التوافد على القنصلية المصرية للتصويت رافعين أعلام مصر.
 
وتضم قائمة المرشحين أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري٩ الديمقراطي (رمز الشمس)، المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).
 
وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.
 
وعزف أبناء الجاليات المصرية حول العالم سيمفونية فى حب الوطن فى اليوم الأول من التصويت بالانتخابات الرئاسية، حيث تصدرت طوابير أبناء الجالية ومشاركتهم فى مختلف الدول المشهد تعبيرا عن وقوفهم صفا واحداً خلف دولتهم .
 
وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً  وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.
 
و نيوزيلندا أول دولة تفتح فيها السفارة المصرية أبوابها أمام الناخبين، حيث يوجد فرق توقيت بين مصر ونيوزيلندا بمقدار 11 ساعة كاملة، وتقع نيوزيلندا فى جنوب غرب المحيط الهادئ وتتكون من جزيرتين رئيسيتين بجانب مجموعة جزر صغيرة وعاصمتها ويلينجتون.
 
 
توافد أبناء الجالية المصرية بنيويورك للتصويت بانتخابات الرئاسة (2)
توافد أبناء الجالية المصرية بنيويورك للتصويت بانتخابات الرئاسة 

توافد أبناء الجالية المصرية بنيويورك للتصويت بانتخابات الرئاسة (3)
توافد أبناء الجالية المصرية بنيويورك للتصويت بانتخابات الرئاسة 

توافد أبناء الجالية المصرية بنيويورك للتصويت بانتخابات الرئاسة (4)
توافد أبناء الجالية المصرية بنيويورك للتصويت بانتخابات الرئاسة 

توافد أبناء الجالية المصرية بنيويورك للتصويت بانتخابات الرئاسة (5)
توافد أبناء الجالية المصرية بنيويورك للتصويت بانتخابات الرئاسة 

توافد أبناء الجالية المصرية بنيويورك للتصويت بانتخابات الرئاسة (1)
توافد أبناء الجالية المصرية بنيويورك للتصويت بانتخابات الرئاسة 
 
 






تصويت المصريين في الخارج

انتخابات المصريين بالخارج

الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية في الخارج

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

المصريين بالخارج

تصويت المصريين بالخارج

مصر تنتخب

انتخابات الرئاسة 2024

التصويت بالانتخابات اليوم

التصويت بالخارج اليوم

تصويت المصريين بالخارج اليوم

انطلاق الانتخابات الرئاسية

أخبار انتخابات مصر

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024 اليوم السابع

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

"حزب المصريين": المصريون فى الخارج يسطرون ملحمة وطنية فى انتخابات الرئاسة

السبت، 02 ديسمبر 2023 06:00 م

الجالية المصرية فى الدنمارك تواصل التصويت باليوم الثانى من انتخابات الرئاسة

السبت، 02 ديسمبر 2023 04:55 م

"صوتها نصر".. السفيرة عزيزة يعرض تقرير عن مشاركة المرأة فى انتخابات الرئاسة

السبت، 02 ديسمبر 2023 05:34 م

سفير مصر بالدنمارك: الجالية المصرية مهتمة بالمشاركة فى انتخابات الرئاسة

السبت، 02 ديسمبر 2023 05:32 م

مشاركة لافتة للمصريين باليونان فى ثانى أيام انتخابات الرئاسة.. فيديو وصور

السبت، 02 ديسمبر 2023 06:11 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة