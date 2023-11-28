تحرير 168 محضرًا بحملات تموينية بالإسماعيلية

الإسماعيلية: السيد فلاح - صبري غانم

‏نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك بتنفيذ عدة حملات تموينية ، اليوم الثلاثاء، لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز؛ للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين وبأسعار مناسبة، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

وأسفرت الحملة اليوم، عن ضبط آحد المخازن وبحوزته كمية تقدر بـ 2760 كيلو من مخلفات الألبان والدواجن واللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم ضبط أحد المخابز لتجميعه 6 شيكارة دقيق قبل بيعهم بالسوق السوداء، وضبط أحد المخابز لتصرفهم في شيكارتين دقيق بلدي مدعم، هذا إلى جانب تحرير 168 محضرًا تموينيًا متنوعًا.

وفيما يخص الرقابة على المحال التجارية تم تحرير عن 46 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضرين للبيع بأزيد من السعر، و60 محضر لعدم حمل شهادة صحية، و4 محاضر سلع مجهولة المصدر وفواتير، و3 محاضر عدم استخدام لافتة باللغة العربية.

‏‎وفي مجال الرقابة على المخابز، تم تحرير 5 محاضر إنتاج خبر ناقص الوزن، ومحضرين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و6 محاضر عدم إعطاء بون الصرف للمواطن، و14 محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، 22 محضر عدم نظافة أدوات العجن، ومحضرين لعدم وجود سجل بالمخبز، ومحضر تصرف في الدقيق، ومحضر لتجميع الدقيق.



حملة تموينية بالإسماعيلية



حملة تموينية بالإسماعيلية



حملة تموينية بالإسماعيلية