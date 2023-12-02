اليوم السابع
Ads
السبت، 02 ديسمبر 2023 02:52 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

المصريون بالسويد يشاركون بالانتخابات وسط الثلوج وحرارة 8 تحت الصفر.. صور

السبت، 02 ديسمبر 2023 02:15 م
المصريون بالسويد يشاركون بالانتخابات وسط الثلوج وحرارة 8 تحت الصفر.. صور رئيس الجالية بالسويد وسط الثلوج
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
رغم برودة الأجواء الشديدة والبرد القارس ودرجات الحرارة التى تصل ل 8 درجات تحت الصفر ، حرص أبناء الجالية المصرية فى السويد على النزول والمشاركة بالإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024 فى ثانى أيام تصويت المصريين بالخارج .
 
وظهر أبناء الجالية المصرية فى السويد يحيطهم الثلوج أمام السفارة قبل التصويت ، وهو ما يعكس عن حبهم الشديد لوطنهم .
 
وتضم قائمة المرشحين أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).
 
وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.
 
وعزف أبناء الجاليات المصرية حول العالم سيمفونية فى حب الوطن فى اليوم الأول من التصويت بالانتخابات الرئاسية ، حيث تصدرت طوابير أبناء الجالية ومشاركتهم فى مختلف الدول المشهد تعبيرا عن وقوفهم صفا واحداً خلف دولتهم .
 
وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً  وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.
 
و نيوزيلندا أول دولة تفتح فيها السفارة المصرية أبوابها أمام الناخبين، حيث يوجد فرق توقيت بين مصر ونيوزيلندا بمقدار 11 ساعة كاملة، وتقع نيوزيلندا فى جنوب غرب المحيط الهادئ وتتكون من جزيرتين رئيسيتين بجانب مجموعة جزر صغيرة وعاصمتها ويلينجتون.
 
 
الاطفال والكبار فى السويد يشاركون فى الانتخابات
الاطفال والكبار فى السويد يشاركون فى الانتخابات

المصريين فى السويد
المصريين فى السويد

رئيس الجالية المصرية وسط الثلوج
رئيس الجالية المصرية وسط الثلوج
 
 






تصويت المصريين في الخارج

انتخابات المصريين بالخارج

الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية في الخارج

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

المصريين بالخارج

تصويت المصريين بالخارج

مصر تنتخب

انتخابات الرئاسة 2024

التصويت بالانتخابات اليوم

التصويت بالخارج اليوم

تصويت المصريين بالخارج اليوم

انطلاق الانتخابات الرئاسية

أخبار انتخابات مصر

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024 اليوم السابع

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

المصريون فى الجزائر يصطحبون أبناءهم أثناء التصويت بانتخابات الرئاسة

السبت، 02 ديسمبر 2023 01:56 م

محاكاة للانتخابات الرئاسية بمدرسة فى إدارة الدقى التعليمية.. صور

السبت، 02 ديسمبر 2023 01:54 م

المصريون فى روما يتحدون الثلوج ويصوتون فى الانتخابات الرئاسية.. فيديو

السبت، 02 ديسمبر 2023 01:50 م

اللجنة الوطنية للانتخابات تتابع عملية تصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية 2024

السبت، 02 ديسمبر 2023 01:41 م

المصريون بفرنسا يواصلون الإدلاء بأصواتهم فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية

السبت، 02 ديسمبر 2023 01:38 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة