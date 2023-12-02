تعرف على خطة القوافل الطبية المجانية لصحة الدقهلية خلال شهر ديسمبر

أعلنت مديرية الصحة ب محافظة الدقهلية ، خطة القوافل العلاجية، لشهر ديسمبر 2023، والتي تضم مختلف التخصصات الطبية، ويكون الكشف والعلاج خلالها مجانا.

وأوضح الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، أن الخطة تتضمن إطلاق 3 قوافل طبية تستمر لمدة يومين في مراكز ميت غمر، ومركز المنصورة، وجمصة، مؤكدًا أن اختيار مكان انعقاد القوافل العلاجية يخضع لمعايير أهمها أن تكون من الأماكن الأكثر احتياجا، والأبعد عن المستشفيات الحكومية العامة.

وأضاف أن القافلة الطبية ستكون في قرية المحمدية بمركز ميت غمر يومي 4 و 5 ديسمبر، ويومي 11 و 12 بقرية منشأة شومان التابعة لمركز جمصة، ويومي 18 و 19 بقرية الخليج التابعة لمركز المنصورة

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بضرورة توفير كافة احتياجات المرضى من الأدوية والعلاج بالمجان، واستمرار تنظيم القوافل الطبية في مختلف مراكز ومدن المحافظة، والوصول بالخدمة الطبية والرعاية الصحية إلى المواطنين في أماكن إقامتهم، وخاصة بالأماكن النائية والمحرومة، وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهلهم.