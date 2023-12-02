تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص فى سرقة إطارات السيارات بالمرج

قرر قاضي التحقيقات بمحكمة جنح المرج، تجديد حبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة إطارات السيارات في منطقة المرج، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهمين الثلاثة كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة إطارات السيارات، وبمواجهتهم اعترفوا بمزاولة نشاطهم الإجرامي في مجال سرقة إطارات السيارات بأسلوب الفك، وارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم.

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.