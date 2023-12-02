اليوم السابع
Ads
السبت، 02 ديسمبر 2023 02:39 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بخلية الإسماعيلية لجلسة 2 مارس

السبت، 02 ديسمبر 2023 02:07 م
تأجيل محاكمة المتهمين بخلية الإسماعيلية لجلسة 2 مارس المستشار محمد السعيد الشربينى- أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى اليوم، تأجيل محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 6482 لسنة 2022 جنايات الشروق، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالقضية المعروفة بخلية الإسماعيلية، لجلسة 2 مارس للمرافعة.
 
 
ووجه للمتهمين العديد من التهم منها الانضمام لخلية إرهابية والتخطيط لارتكاب جرائم عدائية، وتمويل الإرهاب، وأيضا حيازة أسلحة نارية والتخطيط لارتكاب علميات عدائية، واستخدام مواقع التواصل لتبادل المعلومات بين أعضاء الخلية، وخططوا لتنفيذ أعمال إرهابية ضد محكمة الإسماعيلية بعد قيامهم برصدها.
 
 






خلية الاسماعيلية

الجنايات

مرافعة الدفاع

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة