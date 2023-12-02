بادين يرحب بإطلاق رئيس الإمارات صندوق الحلول المناخية بقيمة 30 مليار دولار

رسالة دبى : شعبان هدية

أعلن البيت الأبيض فى بيان له ترحيب الرئيس الأمريكى جو بايدن بمبادرة الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات بإطلاق صندوق ألتيرا، وهو أداة تحفيزية لتمويل المناخ بقيمة 30 مليار دولار، تهدف إلى تعبئة رأس المال والاستثمار اللازم لمكافحة أزمة المناخ العالمية.

وأكد البيت الأبيض فى بيانه، أنه يمكن لـ ALTERRA أن يلعب دورًا مهمًا فى دعم التحول إلى الطاقة النظيفة وتعزيز المرونة، لا سيما مبلغ الـ 5 مليارات دولار الذى يركز على تسهيل الاستثمار فى أقل البلدان نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية.

وشدد على أن هذا يعكس الالتزام المشترك بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة - والذى تم ترسيخه العام الماضى من خلال شراكتهما لتسريع الطاقة النظيفة - لتوسيع استثمارات الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات على مستوى العالم.

وذكرت مصادر، أن المساهمة الأمريكية فى الصندوق الخاص بالخسائر والأضرار الذى تم إعلان تنفيذ قواعد تشغيله فى اليوم الأول لانطلاق Cop28 الخميس الماضي، قد تصل لـ 5 مليارات دولار.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلن بالأمس إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، والذى صمم لسد فجوة التمويل المناخى وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة.. ويهدف إلى تحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول عام 2030.

وجاء ذلك خلال أعمال "القمة العالمية للعمل المناخي" التى تعقد ضمن مؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ " COP28" فى مدينة إكسبو دبي.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، قد شهد أمس، بحضور الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة.. انطلاق "منتدى الأعمال الخيرية والمناخ" الذى يعقد ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ" كوب 28" فى مدينة إكسبو دبي.

يهدف المنتدى إلى إتاحة الفرصة أمام الأطراف كافة والقطاعات للعمل معاً والإسهام فى الجهود الجماعية الهادفة إلى تحقيق الطموحات المناخية العالمية، والتنمية المستدامة.. بجانب ربط الشركات والمؤسسات التجارية والخيرية مع خطة عمل COP28 للإسهام فى تطوير آليات التمويل المناخى وتحسين سبل العيش مع ضمان احتواء الجميع.. بجانب تعزيز قدرة القطاع الخاص ومؤسسات العمل الخيرى والإنسانى على التوصل إلى نتائج وحلول جذرية وفعالة خلال "COP28".