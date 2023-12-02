انتخابات الرئاسة.. انطلاق التصويت فى الجزائر والمغرب وتونس باليوم الثانى

كتب محمد عبد العظيم

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل، بانطلاق تصويت المصريين فى الخارج بالانتخابات الرئاسية فى كل من الجزائر والمغرب وتونس، باليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024.

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبتا به الرقم القومى.