القناة للتوكيلات: إضافة نشاط الاستثمار العقارى لاستغلال أراض بمساحة 9000 متر

كتب هانى الحوتى

قالت شركة القناة للتوكيلات الملاحية ، إن الشركة تسير في إجراءات إضافة نشاط الاستثمار العقاري ضمن النشاط الأساسي للشركة، والعرض على أقرب جمعية عمومية لاعتماده، وذلك لاستغلال أصول غير مستغلة بمساحة أكثر من 9209 أمتار مربعة بقيمة 279 ألف جنيه تتضمن بعض العقارات والأراضي غير المستغلة منذ فترة طويلة، منها مبنى ملك الشركة بشارع الجمهورية بمساحة 4500 متر مربع، وكل من قطعة أرض بمساحة 3812 متر مربع، وأخرى بمساحة 618 متر مربع، ومبنى بشارع الجمرك والجعفري بالسويس، وقطعة أرض بمساحة 279 متر مربع ببور توفيق.

أشارت "القناة للتوكيلات الملاحية"، ردًا على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على القوائم المالية للشركة في 30 يونيو عام 2023، إلى أنه زادت من قيمة مخصص الضرائب المتنازع عليها إلى 50 مليون جنيه، وسيتم إعادة النظر في قيمة مخصص الضرائب، طبقًا لما تسفر عنه قرارات المحكمة، وأعمال اللجنة خلال العام المالي 2023/2024.

قالت شركة القناة للتوكيلات الملاحية، إن الشركة قررت عدم جدوى شراء أتوبيسات للحج البري، وذلك بسبب زيادة وتقلبات أسعار شراء الأتوبيسات خلال موازنة العام المالي 2022/2023، وكذلك تقارب سعر الحج البري مع سعر الحج الطيران، طبقًا للضوابط المعلنة من وزارة السياحة مما أدى إلى ضعف الإقبال على تأجير أتوبيسات الحج البري.

لفت شركة القناة للتوكيلات الملاحية، إلى عرض أصول مخردة بلغت جملتها نحو 1.679 مليون جنيه، في أكثر من مزاد علني سابق، ولم يتم بيعها، وسيتم عرضها في أقرب مزاد لاحق خلال عام 2023/2024.